Наскільки часто потрібно чистити пральну машину: майже всі помиляються

Чищення пральної машини – це те завдання, виконувати яке не подобається практично нікому. Тож не дивно, що більшість людей відкладають його до останнього.

Здається досить іронічним те, що потрібно чистити прилад, який має чистити ваш одяг. Втім, від цього нікуди не подітися – якщо пральну машину не помити вчасно, дуже швидко ви це помітите: одяг почне пахнути вже не так свіжо, як зазвичай, пише Southern Living.

Чому у пральній машинці з'являється цвіль?

Волога – це надзвичайно сприятливе середовище для появи цвілі. І логічно, що пральна машина, що постійно під час роботи наповнена водою, може бути особливо вразливою до цієї проблеми.

Особливо часто грибок та пліснява починають рости, коли вода потрапляє прямо у відсік для мийного засобу та гумові прокладки. Якщо цвіль та вологі ігнорувати, дуже швидко ви почнете помічати затхлий запах, що перенесеться на увесь одяг, що ви пратимете у машинці.



Запах з пральної машини швидко переноситься на одяг / Фото Pexels

Наскільки часто потрібно чистити пральну машину?

Для того, аби запобігти появі цвілі, очищувати пральну машину потрібно принаймні раз на місяць. Та попри те, що це стандартне правило, в деяких випадках за губку і мийний засіб доведеться братися навіть частіше.

Ось на які ознаки слід звертати увагу:

запах цвілі чи плісняви;

видимий грибок на гумових прокладках (особливо у машинках з переднім завантаженням);

залишки бруду у барабані;

білизна вже не пахне свіжістю.

Почистити пральну машину дуже просто – для цього лише потрібно запустити порожній цикл прання з білим оцтом чи будь-яким іншим засобом для чищення – годиться також лимонний сік чи відбілювач. Також потрібно помити окремо гумові прокладки та лоток для порошку.