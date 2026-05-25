Мурахи тікатимуть з дому самі: ось як їх швидко позбутися

Можливо, ви помітили тільки одну мураху в себе на кухні чи у ванній – та не сумнівайтеся, їх набагато більше. Тож діяти потрібно швидко, аби вони не захопили всю оселю.

Як тільки робоча мураха у вашому домі знаходить воду чи їжу, вона повертається до гнізда, аби повідомити про це решту комах. І феромонний слід, що залишають за собою мурашки, дозволяє їм безпомилково знаходити одні й ті самі місця, пише Southern Living.

Як позбутися мурах у домі?

Нікому не хочеться, щоб сотні маленьких комах лазили по кухні, коморі та ванній кімнаті – але позбутися мурах часто не так легко, як хотілося б. Та всього кілька кроків допоможуть цим комашкам назавжди забути дорогу до вашої оселі.

Розкладіть приманки

Перше, що потрібно зробити – це розкласти різні пастки-приманки – покупні гелеві, або ж домашні з варенням. Мурахи, що заповзають в будинок, діляться їжею та годують одне одного, тож солодощі з отрутою можуть бути ефективними.

Головне, тримайте такі пастки в недоступному для дітей та домашніх тварин місці.

Будьте терплячими

Спершу може видатися, що ви бачите навіть більше мурах, що годуються з вашої кухні, але це нормально і навіть добре. Ці комахи віднесуть інсектицид до колонії, аби поділитися з маленькими мурашками та королевою. Вже через кілька днів ви маєте помітити зменшення активності.



Боротьбу з мурахами потрібно вести послідовно / Фото Pexels

Регулярно розміщуйте нові приманки

Щойно їжа в пастці-приманці закінчилася, її потрібно замінити на нову. Так само потребують заміни й покупні пастки, але з ними це потрібно робити рідше, ніж з саморобними.

Викиньте продукти, які їли мурахи

По-перше, деякі види мурах, наприклад аргентинські, можуть забруднювати продукти, адже вони також їдять сміття, мертвих тварин і комах тощо. Тож якщо є підозра, що в якомусь продукті побували мурахи, краще його позбутися.

По-друге, на вашу кухню мурах передусім приваблює їжа. Це значить, що її джерела мають зникнути: запаковуйте продукти у плівку чи контейнери, аби комахи не могли до них дістатися.

Не обприскуйте простір невибірково

Існує чимало спреїв проти комах і мурах зокрема, але їхнє використання не таке ефективне, як може видатися. Можливо, ви вб'єте сотню комах, але це тільки верхівка айсберга. У колонії чекає ціла колонія з дитинчатами та королевою.

І часто мурахи просто починають уникати обприсканої ділянки, або ж взагалі переходять у стадію "брунькування" – робочі мурахи починають виробляти королев для того, аби створити навіть більше гнізд. Тож такий спосіб боротьби може дати зовсім протилежний результат.

Не розслабляйтеся восени

Чимало мурах знижують свою активність восени – та це не значить, що вони зникли. Вони повернуться, тож припиняти обробки точно не слід.