Троянди цвістимуть пишніше, ніж раніше: ідеальне підживлення для них

Троянди – це ідеальні квіти для вирощування що в саду, що на невеликому подвір'ї. Вони тішать дачників різноманітністю кольорів, форм та розмірів, але для того, аби насолоджуватися квітами можна було якомога довше, потрібно подбати про правильне підживлення.

Для цвітіння трояндам потрібно досить багато різних поживних речовин, тож без регулярного підживлення просто не обійтися. І червень, місяць, коли вже починається цвітіння у деяких сортів, особливо важливий, пише Marhta Stewart.

Як підживити троянди?

Перші підживлення троянд потрібно проводити ще навесні, коли в них тільки розпускається листя. Щойно побачите приблизно 15-сантиметрові нові пагони, можна вносити добрива. Продовжуйте підживлення протягом усього вегетаційного періоду.

А ось наприкінці літа троянді нові поживні речовини вже не потрібні – кущ починає готуватися до зимового спокою. Невчасне підживлення у серпні чи вересні може стимулювати появу нових ніжних пагонів, що просто загинуть під час зими.

В червні трояндам потрібний і азот, і калій та фосфор. Втім, з початком цвітіння азотне підживлення краще зменшити, або й припинити повністю – адже воно допомагає розвиватися передусім зеленій масі рослини. Ідеально підходять як червневі добрива сульфат калію та гумат натрію.

Чимало досвідчених дачників також використовують несподіване органічне добриво – кавову гущу. Біля кожного куща потрібно закопати приблизно 100 грамів продукту, а тоді якісно полити ділянку.



Трояндам потрібні калійні та фосфорні добрива / Фото Pexels

Що ще зробити у червні для гарного росту троянд?

Окрім підживлень, у червні для квітів неймовірно важливий полив. Щойно троянда відчує нестачу води, кущ почне "стресувати", і цвітіння припиниться.

Але для того, аби постійно не перейматися про полив, досвідчені дачники радять замульчувати ділянку з трояндами, аби покращити утримання вологи у ґрунті. Шар натуральної мульчі має бути не меншим, ніж 5 сантиметрів.