Ось як часто поливати огірки для рясного урожаю: більшість дачників помиляються

Огірки – це дуже поширена культура, яку можна зустріти чи не на кожному українському городі. Та для того, аби протягом вологої весни та спекотного літа вони почувалися якнайкраще та потішили гарним врожаєм, слід розібратися з поливом.

Огірки – це відносно невибагливі овочі. Але якщо і є одна річ, у якій вони виявляють неабияку вибагливість – це кількість води, пише Martha Stewart.

Коли поливати огірки?

Так, потрібно розібратися не лише з правильною частотою поливу огірків, але й з часом доби. Найкраще братися за полив вранці, аби плоди та листя виглядали здоровішими.

Ранковий полив дає рослинам час набрати вологу перед денною спекою, а листю – висохнути, якщо воно намокне,

– поділилася викладачка з садівництва Анкіт Сінгх.

А ось якщо ви залишите листя вологим на ніч, існує більша ймовірність появи грибкових захворювань. Тож за можливості вечірнього поливу краще уникати. Полив в обід також під забороною – через краплі води, що потраплять на листя, воно може отримати опіки. Окрім того, вода випарується швидше, і полив доведеться повторити раніше.

Наскільки часто потрібно поливати огірки?

Тут потрібно звертати увагу на кілька різних факторів, але загалом огірки потребують 2,5 – 5 сантиметрів води на тиждень. Якщо ви вирощуєте їх на піщаному ґрунті, а на вулиці стоїть спека, поливати доведеться щодня, або ж через день.

У прохолоднішу погоду чи на важчому ґрунті полив можна трохи скоротити. Але основна мета полягає у тому, аби земля під огірками була рівномірно вологою, але не мокрою.



Полив дуже важливий для росту огірків / Фото Pexels

Які фактори враховувати під час поливу огірків?

Для гарного росту і пагонів, і плодів огірків їм потрібна постійна вологість. Але залежно від різних умов земля може просихати швидше чи повільніше. Тож ось на що потрібно звернути додаткову увагу.

Сонячне світло . Огірки добре ростуть на повному сонці, але тоді поливати їх потрібно частіше. В ідеалі огірки мають бути на сонці 6 – 8 годин на день, аби отримати велике та здорове листя, а також рясні плоди.

. Огірки добре ростуть на повному сонці, але тоді поливати їх потрібно частіше. В ідеалі огірки мають бути на сонці 6 – 8 годин на день, аби отримати велике та здорове листя, а також рясні плоди. Ґрунт . Його тип відіграє дуже важливу роль. Певні типи ґрунту (піщаний та кам'янистий) краще аерується, а відтак швидше й сохне. Глинистий ґрунт, або ж багатий на органічні речовини довше залишається вологим.

. Його тип відіграє дуже важливу роль. Певні типи ґрунту (піщаний та кам'янистий) краще аерується, а відтак швидше й сохне. Глинистий ґрунт, або ж багатий на органічні речовини довше залишається вологим. Температура та вологість . Що вища температура, то більша ймовірність, що огірки отримають тепловий стрес – і це значить, що рослинам потрібно більше води.

. Що вища температура, то більша ймовірність, що огірки отримають тепловий стрес – і це значить, що рослинам потрібно більше води. Мульча. Якщо ви мульчуєте огірки, тоді поливати можна дещо рідше, адже мульча добре утримує вологість.

Чим підживити огірки?

Полив – це лише один зі складників якісного догляду за огірками. Також вони потребують і підживлення, але його потрібно підібрати правильно, аби не нашкодити, пише Homes&Gardens. Перше підживлення проводиться на фазі двох листочків, і тоді рослині потрібний азот – можна використати розчин сечовини чи аміачної селітри.

Також огірки потрібно підживлювати у такі етапи росту:

Після сходів огіркам потрібні комплексні добрива з основними поживними речовинами: азотом, фосфором та калієм.

огіркам потрібні комплексні добрива з основними поживними речовинами: азотом, фосфором та калієм. Активний ріст вимагає азоту та калію. Для того, аби забезпечити ним огірки, можна підживити їх настоєм курячого посліду чи розчином з гнойової рідини.

вимагає азоту та калію. Для того, аби забезпечити ним огірки, можна підживити їх настоєм курячого посліду чи розчином з гнойової рідини. Під час плодоношення дуже важливі калій та фосфор, а ось азотні добрива давати вже не потрібно. Ідеально підійде розчин суперфосфату чи попіл.

Що ще потрібно підживити у травні?

Зараз варто подбати не лише про огірки, але й про помідори – для того, аби вони зав'язали багато плодів, їм потрібні якісні добрива. У травні помідори потребують азоту, калію, фосфору, магнію та інших мікроелементів. Досвідчені городники використовують і органічні, і мінеральні добрива, адже вони закривають різні потреби рослини.

З першим підживленням затягувати не варто – проводити його можна вже через 2 тижні після першого пікірування.