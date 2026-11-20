Длинные пасмурные дни в конце осени – идеальный повод устроить дома большую сезонную уборку. Даже в квартире, где регулярно вытирают пыль и моют пол, со временем незаметно накапливаются испорченные или давно ненужные мелочи, которые только загромождают полки, портят настроение и мешают свободно дышать.

Существует список вещей, от которых стоит избавиться без всяких сомнений, чтобы освободить место и навести идеальный порядок в шкафах и на кухне, советует Kobieta.

Поцарапанные сковородки и сколотая посуда

Первыми в мусорное ведро должны отправиться старые сковородки со стертым или глубоко поцарапанным антипригарным покрытием, а также тарелки и чашки со сколами. Когда защитный слой сковороды повреждается, пища начинает напрямую контактировать с основным металлом, быстрее пригорает, а при сильном нагревании разрушенный полимер может выделять нежелательные пары.

А посуда с трещинами и сколами не только выглядит неопрятно, но и накапливает в микротрещинах остатки пищи и бактерии, которые невозможно вымыть обычной губкой.

Старые спонжи и изношенные кисти для макияжа

Даже если вы регулярно моете косметические аксессуары, поролоновые спонжи и кисти имеют ограниченный срок службы. Пористая влажная среда внутри губки в сочетании с остатками тонального крема и кожного себума превращается в идеальную среду для размножения микроорганизмов, которые со временем уже невозможно полностью вымыть домашними средствами, что нередко становится причиной высыпаний и раздражений.

Перед зимой самое время избавиться от старых вещей / Фото Pixabay

Квитанции и бумаги, старше 5 лет

Домашние ящики и папки часто переполнены старыми чеками, оплаченными счетами за коммунальные услуги, гарантийными талонами на давно выброшенную технику и ненужными договорами. Все платежные документы, которым исполнилось более 5 лет, можно смело утилизировать: это мгновенно разгрузит рабочий стол и устранит визуальный шум. Главное – перед тем как выбросить старые счета, порвите их или пропустите через шредер, чтобы не оставлять на мусорном ведре личные данные, адрес или номера счетов.

На Prom можна знайти нові сковорідки, посуд, спонжі для макіяжу та органайзери для зберігання речей. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне для оновлення оселі можна знайти в одному місці.

Просроченная косметика и засохшие лаки для ногтей

Ревизия в ванной комнате и косметичке обычно приносит больше всего находок: засохшие туши, расслоившиеся кремы, старые солнцезащитные средства и загустевшие лаки для ногтей годами занимают место на полочках. По истечении срока годности консерванты в косметике перестают сдерживать рост бактерий, а активные компоненты окисляются, теряют эффективность и могут вызывать покраснение или зуд.

Испорченная одежда и вещи, которые вы не носили 2 года

Растянутые футболки с пятнами, свитера с катышками, носки без пары и вещи, которые вы не доставали из шкафа последние 2 года, лишь создают иллюзию полного гардероба и мешают быстро находить любимую одежду по утрам. Сильно изношенные вещи стоит выбросить или сдать на переработку текстиля, а одежду в хорошем состоянии, которая просто перестала нравиться или не подходит по размеру, лучше отдать тем, кому она действительно пригодится.