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Є перелік речей, яких варто позбутися без жодних сумнівів, щоб звільнити простір і навести ідеальний лад у шафах та на кухні, радить Kobieta.

Подряпані сковорідки та надщерблений посуд

Першими у смітник мають вирушити старі сковорідки зі стертим або глибоко подряпаним антипригарним покриттям, а також тарілки й чашки зі сколами. Коли захисний шар сковорідки пошкоджується, їжа починає безпосередньо контактувати з базовим металом, швидше пригорає, а за сильного нагрівання зруйнований полімер може виділяти небажані випари.

А посуд із тріщинами та сколами не лише має неохайний вигляд, а й накопичує у мікротріщинах залишки їжі та бактерії, які неможливо вимити звичайною губкою.

Старі спонжі та зношені пензлі для макіяжу

Навіть якщо ви регулярно миєте косметичні аксесуари, поролонові спонжі та пензлі мають обмежений термін служби. Пористе вологе середовище всередині губки в поєднанні із залишками тонального крему та шкірного себуму перетворюється на ідеальний розсадник мікроорганізмів, які з часом уже неможливо повністю вимити домашніми засобами, що нерідко стає причиною висипань і подразнень.

Перед зимою саме час позбутися старих речей / Фото Pixabay

Квитанції та папери, старші за 5 років

Домашні шухляди й папки часто переповнені старими чеками, оплаченими рахунками за комунальні послуги, гарантійними талонами на давно викинуту техніку та непотрібними договорами. Усі платіжні документи, яким виповнилося понад 5 років, можна сміливо утилізувати: це миттєво розвантажить робочий стіл і прибере візуальний шум. Головне – перед тим як викинути старі рахунки, порвіть їх або пропустіть через шредер, щоб не залишати на смітнику особисті дані, адресу чи номери рахунків.

Прострочена косметика та засохлі лаки для нігтів

Ревізія у ванній кімнаті та косметичці зазвичай приносить найбільше знахідок: засохлі туші, розшаровані креми, старі сонцезахисні засоби та загуслі лаки для нігтів роками займають місце на поличках. Після закінчення терміну придатності консерванти в косметиці перестають стримувати ріст бактерій, а активні компоненти окислюються, втрачають ефективність і можуть викликати почервоніння або свербіж.

Зіпсований одяг та речі, які ви не одягали 2 роки

Розтягнуті футболки з плямами, светри у ковтунцях, шкарпетки без пари та речі, які ви не діставали з шафи останні 2 роки, лише створюють ілюзію повного гардероба й заважають швидко знаходити улюблений одяг вранці. Сильно зношені речі варто викинути або здати на переробку текстилю, а одяг у хорошому стані, який просто перестав подобатися чи не підходить за розміром, краще віддати тим, кому він справді стане в пригоді.