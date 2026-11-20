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Существует список вещей, от которых стоит избавиться без всяких сомнений, чтобы освободить место и навести идеальный порядок в шкафах и на кухне, советует Kobieta.

Поцарапанные сковородки и сколотая посуда

Первыми в мусорное ведро должны отправиться старые сковородки со стертым или глубоко поцарапанным антипригарным покрытием, а также тарелки и чашки со сколами. Когда защитный слой сковороды повреждается, пища начинает напрямую контактировать с основным металлом, быстрее пригорает, а при сильном нагревании разрушенный полимер может выделять нежелательные пары.

А посуда с трещинами и сколами не только выглядит неопрятно, но и накапливает в микротрещинах остатки пищи и бактерии, которые невозможно вымыть обычной губкой.

Старые спонжи и изношенные кисти для макияжа

Даже если вы регулярно моете косметические аксессуары, поролоновые спонжи и кисти имеют ограниченный срок службы. Пористая влажная среда внутри губки в сочетании с остатками тонального крема и кожного себума превращается в идеальную среду для размножения микроорганизмов, которые со временем уже невозможно полностью вымыть домашними средствами, что нередко становится причиной высыпаний и раздражений.

Перед зимой самое время избавиться от старых вещей / Фото Pixabay

Квитанции и бумаги, старше 5 лет

Домашние ящики и папки часто переполнены старыми чеками, оплаченными счетами за коммунальные услуги, гарантийными талонами на давно выброшенную технику и ненужными договорами. Все платежные документы, которым исполнилось более 5 лет, можно смело утилизировать: это мгновенно разгрузит рабочий стол и устранит визуальный шум. Главное – перед тем как выбросить старые счета, порвите их или пропустите через шредер, чтобы не оставлять на мусорном ведре личные данные, адрес или номера счетов.

Просроченная косметика и засохшие лаки для ногтей

Ревизия в ванной комнате и косметичке обычно приносит больше всего находок: засохшие туши, расслоившиеся кремы, старые солнцезащитные средства и загустевшие лаки для ногтей годами занимают место на полочках. По истечении срока годности консерванты в косметике перестают сдерживать рост бактерий, а активные компоненты окисляются, теряют эффективность и могут вызывать покраснение или зуд.

Испорченная одежда и вещи, которые вы не носили 2 года

Растянутые футболки с пятнами, свитера с катышками, носки без пары и вещи, которые вы не доставали из шкафа последние 2 года, лишь создают иллюзию полного гардероба и мешают быстро находить любимую одежду по утрам. Сильно изношенные вещи стоит выбросить или сдать на переработку текстиля, а одежду в хорошем состоянии, которая просто перестала нравиться или не подходит по размеру, лучше отдать тем, кому она действительно пригодится.