Протирайте этой кожурой листья монстеры: они будут блестеть, как после воска

У монстеры широкие и большие листья, но в помещении они часто покрываются пылью. Из-за этого листья теряют естественный блеск и свежесть. Однако есть один способ, который без труда придаст им невероятный вид.

Нужно лишь сохранить кожуру банана, пишет Top. Опытные цветоводы используют ее, чтобы придать листьям красивый блеск и вернуть им свежий вид.

Как протирать листья банановой кожурой?

Пыль нужно регулярно вытирать с листьев, поскольку ее накопление приводит к ограничению доступа света к поверхности. Из-за этого растение может терять энергию или медленно расти. Уход за монстерой поможет поддерживать листья в хорошем состоянии.

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Для очистки нужно лишь нарезать кожуру на мелкие кусочки, а затем потереть внутренней стороной. Уже через мгновение поверхность станет блестящей, отполированной и приятной на вид.

Повторить этот лайфхак очень просто, тем более что банановая кожура найдется на каждой кухне. Такую обработку можно проводить периодически, как только на листьях появляется значительное количество пыли.



Листья от банановой кожуры начнут блестеть / Фото Pexels

Однако на этом использование кожуры не заканчивается. Специалисты рекомендуют подкармливать монстеру осенью удобрением из банановой кожуры для улучшения ее роста и иммунитета.

Кроме того, следует обеспечить вазон ярким рассеянным светом, избегать прямых солнечных лучей и поливать только после высыхания верхнего слоя почвы.

Кроме того, в уходе за монстерой пригодится не только кожура фрукта. Например, растение можно удобрять натуральным черным чаем, который содержит азот, фосфор и калий, необходимые для ее роста. Подкормка чаем каждые две недели может стимулировать образование новых листьев на растении.