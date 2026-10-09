Потрібно лише зберегти шкірку від банана, пише Top. Досвідчені квітникарі використовують її, щоб надати листю красивого блиску й повернути свіжий вигляд.

Як протирати листя шкіркою банана?

Пил потрібно регулярно протирати на листі, оскільки його накопичення призводить до обмеження світла на поверхні. Через це рослина може втрачати енергію або ж повільно рости. Догляд за монстерою допоможе підтримувати листя в хорошому стані.

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Для очищення потрібно лише нарізати листя на дрібні шматочки, а тоді потерти внутрішнім боком. Вже за мить поверхня стане блискучою, полірованою й приємною на вигляд.

Повторити цей лайфхак дуже просто, тим паче, що шкірка від банана знайдеться на кожній кухні. Таку обробку можна проводити періодично, як тільки на листі з’являється значна кількість пилу.



Листя від шкірки банана почне блистіти / Фото Pexels

Однак на цьому використання шкірки не завершується. Фахівці рекомендують підживлювати монстеру восени добривом з бананової шкірки для покращення її росту та імунітету.

Додатково варто забезпечити вазону яскраве, розсіяне світло, уникати прямих сонячних променів і поливати лише після висихання верхнього шару ґрунту.

Крім того, не лише шкірка фрукта знадобиться в догляді за монстерою. До прикладу, рослину можна удобрювати натуральним чорним чаєм, який містить азот, фосфор та калій, необхідні для її росту. Підживлення чаєм кожні два тижні може стимулювати утворення нового листя на рослині.