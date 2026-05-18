Вырастить капусту без белокрылки реально: дачница рассказала, что нужно сделать
- Для выращивания капусты без белокрылки важно использовать правильные минеральные подкормки, такие как кальциевая и калийная селитра.
- Защитить капусту от белокрылки можно накрытием агроволокном, которое позволяет избежать обработки химическими средствами.
Чтобы ранняя капуста хорошо росла и сформировала плотные кочаны, ей нужна правильная подкормка и защита от вредителей. Огородникам стоит быть особенно внимательными в период, когда начинают цвести сады, поскольку именно в это время активизируется белокрылка, которая повреждает молодые листья.
Советами по выращиванию капусты поделилась садовод в своем ютуб-канале "В гостях у Тани". Она рассказала, как ухаживает за гибридами Этма и Парел и какие простые методы помогают получить хороший урожай без лишней химии.
Какие удобрения нужны капусте?
Для активного роста и формирования кочанов капусте необходимы правильные минеральные подкормки, поэтому стоит обратить внимание на два вида селитры.
Во время высадки рассады в лунку стоит добавлять кальциевую селитру. Она помогает другому растению лучше укрепить рассаду и снижает риск появления гнили.
Когда капуста начинает формировать кочан, растению особенно нужен калий. Именно поэтому огородница использует калийную селитру – 15 граммов достаточно на 10 литров воды. Раствором нужно полить каждый куст отдельно.
Для капусты важен калий для того, чтобы вязались кочаны. Кочан образуется из листьев, поэтому я беру калийную селитру и поливаю под каждый куст,
– отметила дачница Татьяна.
Как защитить капусту от белокрылки?
Белокрылка является одним из главных вредителей капусты. Чаще всего она появляется в период цветения вишни и очень любит молодые листья капусты.
Чтобы уберечь растение от обработки химическими средствами, достаточно использовать агроволокно. Садовница советует использовать материал плотностью 19 или 23. Им нужно плотно накрыть грядки, а открывать только во время полива или прополки.
Почему ранняя капуста реже страдает от вредителей?
Огородница отметила, что ранняя высадка капусты поможет уменьшить риск массового поражения насекомыми.
Дело в том, что белокрылка атакует молодые и нежные листья, поэтому закаленные растения страдают меньше. Именно сочетание правильной подкормки и защита агроволокном позволит вырастить крепкие кочаны без применения агрессивных препаратов.
Когда сажать капусту в открытый грунт?
Садовница на ютуб-канале "Дом и приусадебный участок" рассказала, когда сеять среднеспелую и позднюю капусту. Рассаду среднеспелой капусты высаживают в мае. Среди популярных гибридов – "Агрессор", который отмечается устойчивостью и долгим хранением.
Рассаду поздних сортов нужно пересадить в открытый грунт уже в конце мая. А вот ранний сорт огородницы уже высадили в начале или в середине апреля.
Какие есть полезные советы для дачников?
Огурцы дачники советуют поливать утром, чтобы избежать грибковых заболеваний и ожогов на листьях. В неделю овощам нужно 2,5 – 5 сантиметров воды в неделю. Частота полива зависит от типа почвы, температуры и наличия мульчи.
Компостный настой используется как натуральное удобрение, которое обогащает растения питательными веществами и улучшает их урожайность. Для приготовления компостного настоя нужно смешать зрелый компост с дождевой водой, настаивать 24-48 часов и сразу использовать.
