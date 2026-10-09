Не прячьте белые джинсы в шкафу: 3 способа стильно носить их осенью

Осенью мы традиционно достаем из шкафа рубашки, свитера, куртки, штаны и другие сезонные вещи. А вот белые джинсы из летнего гардероба откладываем до весны. Однако еще в октябре есть несколько стильных способов сочетать белые джинсы со стильными вещами.

Их главное преимущество – эффектность и адаптивность к разным случаям, пишет In Journal. Существует множество способов, которые позволят осенью носить белые джинсы интересно и модно.

С чем носить белые джинсы осенью?

Рубашка и белые джинсы

Если нужен образ, который привлечет внимание, стоит поэкспериментировать с кроем и длиной. Удлиненная рубашка с интересным орнаментом или фактурой в сочетании с джинсами свободного кроя создаст стильный и непринужденный образ. Чтобы образ выглядел немного интереснее, дополните его яркой сумкой, которая придаст аутфиту эффектную нотку.

Жакет цвета "кемел" и белые джинсы

Белые джинсы в сочетании с жакетом цвета кемел – это прекрасное сочетание для осеннего сезона. Теплый оттенок верблюжьей шерсти идеально дополняет белый цвет джинсов. Разнообразить образ можно с помощью кроссовок с леопардовым принтом.

Лонгслив с футболкой и белые джинсы

В последнее время девушки все чаще носят лонгслив с футболкой. К такому верху хорошо подойдут джинсы с закатанными штанинами и яркая сумка.

Кстати, джинсы-клеш из 70-х годов снова стали модными и являются самым актуальным фасоном этой осени. Современные джинсы-клеш имеют более изящный крой, что позволяет легко вписывать их в повседневные образы, сочетая с разнообразной обувью и одеждой.