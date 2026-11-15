Ковер станет как новый: вот как его чистить, чтобы не повредить волокна

Пятна на коврах удалить непросто – особенно если вы не взялись за эту неприятную задачу сразу же. Как только пятно высохнет, избавиться от него становится вдвое сложнее.

Прежде чем приступить к чистке ковра, нужно удержаться от соблазна начать тереть пятно. Имейте в виду, что трение может лишь загнать загрязнение глубже в волокна, а это только усложнит его удаление, пишет Southern Living.

Как почистить ковер, не повредив его?

Если вы будете тереть ковер слишком интенсивно, это не только не поможет избавиться от пятна, но и может привести к значительным повреждениям его поверхности. Поэтому действовать нужно осторожно.

Промокните

Прежде всего пятно на ковре нужно промокнуть чистой белой тканью – это поможет впитать как можно больше жидкости. Распространенная ошибка – начинать тереть, а не промокать, а это только увеличит размер пятна.

Действуйте быстро

Быстрые действия при чистке ковра имеют решающее значение. Если устранить пятно сразу же после его появления, это значительно увеличит шансы полностью его удалить. А чем дольше пятно остается на ковре, тем сложнее будет его убрать.

Учитывайте тип ковра

Тип ковра играет огромную роль в том, как именно следует подходить к удалению пятна. Например, шерстяные ковры очень чувствительны к агрессивным химическим веществам и избыточной влаге. Нужно искать средство с нейтральной кислотностью и действовать особенно деликатно.

А вот синтетические ковры несколько более устойчивы.

Проведите тест на незаметном участке

Перед нанесением любого моющего средства его нужно протестировать на незаметном участке. Это поможет убедиться, что ковер не будет поврежден и не начнет выцветать.

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Какие средства можно использовать?

Вариантов средств для чистки ковра несколько, и многие из них невероятно дешевые, а ингредиенты для них уже есть у вас дома.