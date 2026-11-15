Ковер станет как новый: вот как его чистить, чтобы не повредить волокна

Ковры можно почистить, не повредив их / Pexels
Пятна на коврах удалить непросто – особенно если вы не взялись за эту неприятную задачу сразу же. Как только пятно высохнет, избавиться от него становится вдвое сложнее.
Прежде чем приступить к чистке ковра, нужно удержаться от соблазна начать тереть пятно. Имейте в виду, что трение может лишь загнать загрязнение глубже в волокна, а это только усложнит его удаление, пишет Southern Living.
Как почистить ковер, не повредив его?
Если вы будете тереть ковер слишком интенсивно, это не только не поможет избавиться от пятна, но и может привести к значительным повреждениям его поверхности. Поэтому действовать нужно осторожно.
Промокните
Прежде всего пятно на ковре нужно промокнуть чистой белой тканью – это поможет впитать как можно больше жидкости. Распространенная ошибка – начинать тереть, а не промокать, а это только увеличит размер пятна.
Действуйте быстро
Быстрые действия при чистке ковра имеют решающее значение. Если устранить пятно сразу же после его появления, это значительно увеличит шансы полностью его удалить. А чем дольше пятно остается на ковре, тем сложнее будет его убрать.
Учитывайте тип ковра
Тип ковра играет огромную роль в том, как именно следует подходить к удалению пятна. Например, шерстяные ковры очень чувствительны к агрессивным химическим веществам и избыточной влаге. Нужно искать средство с нейтральной кислотностью и действовать особенно деликатно.
А вот синтетические ковры несколько более устойчивы.
Проведите тест на незаметном участке
Перед нанесением любого моющего средства его нужно протестировать на незаметном участке. Это поможет убедиться, что ковер не будет поврежден и не начнет выцветать.
Какие средства можно использовать?
Вариантов средств для чистки ковра несколько, и многие из них невероятно дешевые, а ингредиенты для них уже есть у вас дома.
- Перекись водорода и сода. Ковер нужно посыпать щедрой порцией соды. Смешайте в равных пропорциях перекись и воду, а затем распылите смесь на соду, пока она не станет влажной. Оставьте так на 10–15 минут, а после этого промокните участок чистой тканью.
- Мягкий стиральный порошок без отбеливателя. Четверть чайной ложки порошка следует смешать со стаканом теплой воды. Много средства использовать не нужно, ведь его необходимо тщательно прополоскать. Нанесите раствор и промокните сухой тканью.
- Средство для мытья посуды. Несколько капель средства следует смешать со стаканом теплой воды.
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