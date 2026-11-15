Килим стане ніби новенький: ось як його чистити, щоб не пошкодити волокна

Adv

Перед тим як ви візьметеся за чищення килима, потрібно подолати спокусу почати терти пляму. Зважайте, що тертя може тільки заштовхнути забруднення глибше у волокна, і це лише ускладнить видалення, пише Southern Living.

Як почистити килим, не пошкодивши його?

Якщо ви будете терти килим надто інтенсивно, це не тільки не допоможе позбутися плями, але й може призвести до значних пошкоджень його поверхні. Тож діяти потрібно обережно.

Промокніть

Передусім пляму на килимі потрібно промокнути чистою білою тканиною – це допоможе увібрати якомога більше рідини. Поширена помилка – це починати терти, а не промокати, а це тільки збільшить розмір плями.

Дійте швидко

Швидкі дії у чищенні килима є критично важливими. Якщо розв'язати проблему з плямою одразу ж після її появи, це суттєво збільшить шанси повністю її видалити. А ось що довше пляма лишається на килимі, то складніше буде її прибрати.

Враховуйте тип килима

Тип килима відіграє величезну роль у тому, як саме підходити до видалення плями. Наприклад, вовняні килими дуже чутливі до агресивних хімічних речовин та надмірної вологи. Потрібно шукати засіб з нейтральною кислотністю та діяти особливо делікатно.

А ось синтетичні килими дещо стійкіші.

Тестуйте на непомітному місці

Перед нанесенням будь-якого мийного засобу його потрібно протестувати на непомітній ділянці. Це допоможе переконатися, що килим не буде пошкоджений та не почне вицвітати.

Реклама / Покупці на Prom часто замовляють засоби для чищення килима. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Реклама /

Які засоби можна використовувати?

Варіантів засобів для чищення килима є кілька, і чимало з них неймовірно дешеві, а інгредієнти для них вже є у вас вдома.