Как подготовиться к зимнему походу в горы: неочевидные советы

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Зимний поход в горы – это серьезный вызов собственным возможностям, пишет Outdoors. И чтобы он не стал слишком сложным испытанием, к нему нужно как следует подготовиться.

Что нужно знать перед зимним походом в горы?

Оставайтесь в прохладе

Этот совет может показаться нелогичным, но во время движения вы выделяете много тепла, даже когда на улице холодно. Поэтому главная задача – оставаться сухими и не потеть. Иначе, если вы остановитесь, а ваша одежда будет мокрой, вы очень быстро замерзнете.

Лучший способ регулировать температуру – это многослойность. Часто люди снимают и надевают вещи несколько раз во время похода. Зимой в горах не обойтись без качественного термобелья, шерстяного свитера, теплых носков, шапки, перчаток и маски для лица.

Осторожно прокладывайте тропу

Если вы – первый человек, продвигающийся по тропе после снегопада, вам, вероятно, придется проложить путь сквозь снег. Если вы планируете прокладывать тропу, не идете в одиночку. Гораздо лучше, если будет группа людей, идущих по очереди.

Также в горах совсем не лишними будут кошки и ледоруб. Ледоруб – это очень полезный инструмент, который, прежде всего, может служить дополнительной точкой опоры. Также он необходим, чтобы удерживаться на заснеженных горных склонах.

При выборе ледоруба обратите внимание на рукоятку: прямая ручка на инструменте означает, что он предназначен для подъема по пологим заснеженным и ледяным склонам. Удобен для несложных маршрутов. Обычно на таких ледорубах также есть лопатка с другой стороны, которая имеет множество применений: ею можно копать снег, вырубать ступени и т. д.

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Ледоруб очень полезен в походе / Фото Pexels

Ешьте больше

Туристам, которые часто отправляются в походы, этот совет давно знаком, но в зимние месяцы он вдвойне важен. На поддержание тепла тела уходит много калорий, а также зимой приходится нести больше снаряжения. Продолжайте есть в течение дня, и это поможет вам оставаться в тепле.

Защитите ноги

Зимние туристические ботинки должны соответствовать сразу нескольким требованиям. Во-первых, они должны быть удобными и теплыми, а также водонепроницаемыми. Но также они должны быть совместимы с кошки, снегоступами или другими устройствами для сцепления.