Подборка зимних ароматов для него и для нее: идеи подарков к новогодним праздникам

Зимние праздники – это всегда прекрасная возможность порадовать близких приятными подарками. Такой вариант может быть парфюм: правильно подобранный аромат подчеркивает характер человека, создает настроение и становится неотъемлемой частью его образа.

Выбор ароматов очень разнообразен, поэтому можно найти вариант на любой вкус и для самых разных предпочтений, пишет In Journal. В подборке парфюмов для него и для нее вы найдете прекрасные ароматы для нее и для него, которые станут отличной идеей подарка на День Святого Николая или Новый год.

Какие духи купить для женщины?

Gucci – Flora Gorgeous Gardenia

Парфюм наполнен нежным цветочным ароматом, поэтому подойдет женщинам, которые любят легкие композиции. Он окутан ароматом цветка гардении, а белые цветочные нотки дополняются ароматом груши.

Dior – J'adore

Известный парфюм бренда Dior наполнен ароматами жасмина, дамасской розы и иланг-иланга. Дополнительную сладость придают ноты абрикоса, а база состоит из кремовой ванили и сандалового дерева.

Yves Saint Laurent – Black Opium

В этом парфюме сочетаются фруктовые, цветочные и теплые ноты. Сюда входят грушевые аккорды, эссенция мандарина, ваниль, белый мускус и пачули. Аромат до сих пор считается современной классикой, которая прекрасно подходит для вечера.



Известный женский парфюм / Фото Pinterest

Prada – Paradoxe

Жасмин и нероли в этом аромате образуют цветочную базу, а вот ноты амбры, белого мускуса и бурбонской ванили ощущаются позже. Особенностью аромата является его длительная стойкость.

Kilian – Don't Be Shy

Цветочные ноты этого аромата сочетаются со сладким зефиром. В сердце аромата уже ощущаются жимолость и роза, а базовые ноты лабданума придают парфюму женственный характер.

Для щоденного використання взимку часто обирають виразні та елегантні парфуми. На Prom представлені парфуми різних брендів, зокрема Kilian, Prada, YSL та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема туалетну воду, парфуми та інші засоби для шкіри. Для тих, хто регулярно купує доглядову косметику та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Какие духи выбрать для мужчины?

Dior – Sauvage

Аромат открывается верхними нотами бергамота. Далее средние ноты включают мускатный орех, сычуанский перец и лаванду. Ваниль и амброксан завершают базовые ноты. Этот мужской аромат обладает свеже-пряным запахом и считается самым универсальным.

Yves Saint Laurent – Y

Парфюм наполнен нотами яблока, имбиря и бергамота. Средние ноты состоят из можжевельника, герани и шалфея, а базовые ноты – из амбры, ладана, ветивера, кедра и бобов тонка.

Giorgio Armani – Acqua di

Аромат наполнен пачули, шалфеем, геранью, бергамотом, розмарином и ладаном. Эти духи обожают большинство мужчин, поэтому они будут рады получить их в подарок.



Популярный аромат для мужчин / Фото Pinterest

Paco Rabanne – 1 Million

Этот парфюм легко узнаваем и подходит ярким и смелым мужчинам. Аромат состоит из нот мандарина, корицы, мяты, розы, амбры, кожи, древесных нот и пачули.

Versace – Eros

Аромат ванильный и немного сладковатый, однако парфюм стойкий. Его окутывает аромат мяты, лимона и зеленого яблока, а завершают эту композицию дубовый мох, кедр, ветивер, амброксан, герань и ваниль.