Добірка зимових ароматів для нього і для неї: ідеї подарунків до новорічних свят

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Вибір ароматів дуже різноманітний, тому можна знайти варіант на будь-який смак і для різних вподобань, пише In Journal. У добірці парфумів для нього та для неї ви знайдете хороші аромати для неї та для нього, які стануть гарною ідеєю подарунку на Миколая чи Новий рік.

Які парфуми придбати для жінки?

Gucci – Flora Gorgeous Gardenia

Парфум наповнений ніжним квітковим ароматом, тож підійде для жінок, які люблять легкі композиції. Він оповитий квіткою гарденії, а білі квіткові нотки доповнюються цвітом груші.

Dior – J'adore

Відомий парфум бренду Dior наповнений жасмином, дамаською трояндою та іланг-ілангом. Додаткової солодкості додають ноти абрикоса, а база складається з кремової ванілі й сандалового дерева.

Yves Saint Laurent – Black Opium

У цьому парфумі поєднуються фруктові, квіткові й теплі ноти. Сюди входять грушеві акорди, есенція мандарина, ваніль, білий мускус та пачулі. Аромат досі вважається сучасною класикою, яка чудово підходить для вечора.

Відомий парфум для жінок / Фото Pinterest

Prada – Paradoxe

Жасмин і неролі в цьому ароматі утворюють квіткову базу, а от ноти амбри, білого мускусу й бурбонської ванілі відчуваються пізніше. Особливістю аромату є його тривала стійкість.

Kilian – Don't Be Shy

Квіткові ноти цього аромату поєднуються з солодким зефіром. У серці аромату вже відчувається жимолость і троянда, а базові ноти лабдануму надають парфуму жіночого характеру.

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Які парфуми обрати для чоловіка?

Dior – Sauvage

Аромат розпочинається з верхніх нот бергамоту. Далі середні ноти охоплює мускатний горіх, сичуанський перець та лаванда. Ваніль та амброксан завершує базові ноти. Цей аромат для чоловіків має свіжо-пряний аромат і вважається найуніверсальнішим.

Yves Saint Laurent – Y

Парфум наповнений яблуком, імбирем та бергамотом. Середні ноти складається з ялівцю, герані та шавлії, а базові ноти складає амбра, ладан, ветивер, кедр та боби тонка.

Giorgio Armani – Acqua di

Аромат наповнений пачулями, шавлією, геранню, бергамотом, розмарином та ладаном. Цей парфум обожнюють більшість чоловіків, тож будуть раді отримати його в подарунок.

Популярний аромат для чоловіків / Фото Pinterest

Paco Rabanne – 1 Million

Цей парфум є впізнаваним й підходить для яскравих та сміливих чоловіків. Аромат складається із запаху мандарини, кориці, м’яти, троянди, амбри, шкіри, деревних нот і пачуль.

Versace – Eros

Аромат є ванільним та дещо солодким, проте парфум стійкий. Його огортає запах м’яти, лимону та зеленого яблука, а довершує цю композицію дубовий мох, кедр, ветивер, амброксан, герань та ваніль.