Подборка зимних ароматов для него и для нее: идеи подарков к новогодним праздникам

Лучшие духи для женщин и мужчин / Коллаж 24 Канала
Зимние праздники – это всегда прекрасная возможность порадовать близких приятными подарками. Такой вариант может быть парфюм: правильно подобранный аромат подчеркивает характер человека, создает настроение и становится неотъемлемой частью его образа.
Выбор ароматов очень разнообразен, поэтому можно найти вариант на любой вкус и для самых разных предпочтений, пишет In Journal. В подборке парфюмов для него и для нее вы найдете прекрасные ароматы для нее и для него, которые станут отличной идеей подарка на День Святого Николая или Новый год.
Какие духи купить для женщины?
Gucci – Flora Gorgeous Gardenia
Парфюм наполнен нежным цветочным ароматом, поэтому подойдет женщинам, которые любят легкие композиции. Он окутан ароматом цветка гардении, а белые цветочные нотки дополняются ароматом груши.
Dior – J'adore
Известный парфюм бренда Dior наполнен ароматами жасмина, дамасской розы и иланг-иланга. Дополнительную сладость придают ноты абрикоса, а база состоит из кремовой ванили и сандалового дерева.
Yves Saint Laurent – Black Opium
В этом парфюме сочетаются фруктовые, цветочные и теплые ноты. Сюда входят грушевые аккорды, эссенция мандарина, ваниль, белый мускус и пачули. Аромат до сих пор считается современной классикой, которая прекрасно подходит для вечера.
Prada – Paradoxe
Жасмин и нероли в этом аромате образуют цветочную базу, а вот ноты амбры, белого мускуса и бурбонской ванили ощущаются позже. Особенностью аромата является его длительная стойкость.
Kilian – Don't Be Shy
Цветочные ноты этого аромата сочетаются со сладким зефиром. В сердце аромата уже ощущаются жимолость и роза, а базовые ноты лабданума придают парфюму женственный характер.
Какие духи выбрать для мужчины?
Dior – Sauvage
Аромат открывается верхними нотами бергамота. Далее средние ноты включают мускатный орех, сычуанский перец и лаванду. Ваниль и амброксан завершают базовые ноты. Этот мужской аромат обладает свеже-пряным запахом и считается самым универсальным.
Yves Saint Laurent – Y
Парфюм наполнен нотами яблока, имбиря и бергамота. Средние ноты состоят из можжевельника, герани и шалфея, а базовые ноты – из амбры, ладана, ветивера, кедра и бобов тонка.
Giorgio Armani – Acqua di
Аромат наполнен пачули, шалфеем, геранью, бергамотом, розмарином и ладаном. Эти духи обожают большинство мужчин, поэтому они будут рады получить их в подарок.
Paco Rabanne – 1 Million
Этот парфюм легко узнаваем и подходит ярким и смелым мужчинам. Аромат состоит из нот мандарина, корицы, мяты, розы, амбры, кожи, древесных нот и пачули.
Versace – Eros
Аромат ванильный и немного сладковатый, однако парфюм стойкий. Его окутывает аромат мяты, лимона и зеленого яблока, а завершают эту композицию дубовый мох, кедр, ветивер, амброксан, герань и ваниль.
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