Еж – сокровище для сада: он может навсегда прогнать вредителей с огорода

На некоторых грядках может быть очень много слизней, которые буквально способны уничтожить листья салата или любые другие посадки за несколько дней. Но если на участке появится еж, то он мгновенно отпугнет вредителей.

Рацион ежей состоит из крупнейших врагов сада – слизней, пишет Interia Zielona. Кроме того, они очень часто поедают гусениц, личинок и жуков, которые также уничтожают урожай.

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Как привлечь ежа на участок?

Появление ежа на участке обеспечивает экологическую и бесплатную защиту растений. Вместо того, чтобы использовать химические средства или делать домашние спреи против вредителей, легче привлечь ежей в сад.

Чтобы еж попал внутрь участка, следует подумать над созданием небольшого прохода близко к земле диаметром 10 – 15 сантиметров. Эти животные очень любят густые заросли, высокую траву и много листьев и веток. Именно в этих участках они прячутся в дневное время.

В летнюю жару ежи страдают от обезвоживания, поэтому нужно поставить в саду миску со свежей водой. Следует держать ее в тени и возле кустов, чтобы ежу было безопасно во время мытья. Чтобы предотвратить размножение бактерий, миску нужно время от времени мыть.



Ежи съедают всех слизней из сада / Фото Pexels

Чем питаются ежи?

Кроме слизней ежи питаются мертвыми грызунами – мышами или полевками, а также птицами. Летом не надо рядом с миской ставить еще какую-то пищу для ежей, потому что в это время они находят достаточно пищи.

Дело в том, что если постоянно подкармливать ежей, то они привыкнут к этому, станут ленивыми и потеряют природные охотничьи инстинкты. Именно поэтому людям достаточно лишь обеспечить животных водой.

Как построить дом для ежей?

Чтобы ежи оставались в саду на длительное время, им можно построить домик, который будет защищать их от собак и кошек. Нужно лишь несколько досок около 30 сантиметров. Лучшим помещением станет квадрат 12x12 сантиметров.

Под низом должен быть слой соломы или сухие листья, сено и газеты не подойдут. Также в таком домике должна быть хорошая циркуляция воздуха, поэтому следует сделать 2 – 3 отверстия диаметром 1 сантиметр.

Такое помещение для ежей советуют разместить в тихом и тенистом уголке сада, где-то под кустарниками или у живой изгороди. Также его можно замаскировать ветвями или сухими листьями. Это напомнит ежу естественную нору, поэтому он активнее переберется в домик.