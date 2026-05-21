Идеальные клумбы больше не в моде: становится популярным тренд на хаотичное садоводство
В последнее время некоторые садоводы отказываются от идеально ровных клумб и участков с посадками. Теперь популярность набирает так называемое хаотичное садоводство. Этот подход позволяет растениям расти свободно, а садоводам облегчает работу на участке.
Следует понимать, что речь идет не о полном беспорядке, а о саде, который выглядит естественным, пишет Good Housekeeping.
Теперь цветы, зелень, овощи или травы не надо высаживать по четкой схеме – садоводы дают им больше пространства для спонтанного роста.
Что такое хаотичное садоводство?
Вместо строгих рядов и продуманных композиций, семена просто нужно посеять в почву. И хотя сначала может показаться, что это что-то очень новое, однако идея старая.
Похожий принцип существовал еще задолго до симметричных клумб и аккуратно подстриженных кустов. Когда-то именно в таком "хаосе" росли сады и участки с полевыми цветами.
Этот стиль сейчас стал популярным, поскольку многие растения сами рассеивают семена и прорастают в разных местах. В последнее время этот тренд начал распространяться в тиктоке, где дачники показывают свой безалаберный уход за участком.
Как создать трендовый сад?
Выберите правильное место
Лучше всего подойдет солнечный или полузатененный участок с хорошим дренажем. Пространство не должно быть идеальным. Важно лишь, чтобы растения могли нормально расти.
Подготовьте почву
Минимальная подготовка все же нужна, поэтому стоит убрать крупные сорняки, мусор и разрыхлить верхний слой земли.
Выберите правильные растения
Специалисты рекомендуют сочетать разные растения. Особенно те, которые привлекают опылителей. И все же стоит перед посадкой узнать, хорошо ли будут расти вместе определенные культуры, поскольку некоторые могут сильно разрастаться и вытеснять другие.
Посейте семена
Семена можно смешать или равномерно разбросать по участку. После этого их нужно завернуть в почву и полить.
В чем польза такого садоводства?
Такой подход может стать интересным хобби для садоводов. Однако есть еще и преимущества для окружающей среды, поскольку большое количество растений создает благоприятную среду для птиц, опылителей и полезных насекомых.
Дачники говорят, что хаотичное садоводство требует меньше удобрений и пестицидов, а за уход за участком становится проще.
Какие цветы в саду не требуют ухода?
На сайте Real Simple говорится о нескольких цветах, которые быстро растут и не требуют сильного ухода.
- Космея
Цветы быстро цветут в саду, даже без минимального ухода. Достаточно их только вырастить из семян, а сажать в открытый грунт можно в конце мая, когда температура достигнет 18 градусов тепла.
- Флокс "Конфетное облако"
Клумбы можно дополнить цветами лавандового, розового или голубого цвета. Садоводы советуют выбирать сорт флокса "Конфетное облако". Важно только посадить растения на солнечном участке.
- Супертунии
Эти яркие и крупные цветы любят солнце и защищенное место от ветров. Их также нужно высадить на клумбе в конце мая.
Какие еще есть советы для садоводов?
Чтобы получать свежую зелень шпината, его можно легко вырастить дома. Растение требует умеренной температуры, достаточной влаги и солнечного света. Для выращивания шпината важны правильный выбор почвы, регулярный полив и подкормка удобрениями с высоким содержанием азота.
Апельсиновые кожи являются достаточно полезными в саду. Дачники их используют для:
создания компоста, поскольку в шкурках содержится азот, фосфор и калий, которые хорошо поддерживают развитие корневой системы;
отпугивания муравьев;
создания средства против тли.
Теперь апельсиновая кожура может стать полезным элементом в садоводстве, и не только улучшить почву, но и защитить растения от вредителей.
