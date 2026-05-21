Следует понимать, что речь идет не о полном беспорядке, а о саде, который выглядит естественным, пишет Good Housekeeping.

Теперь цветы, зелень, овощи или травы не надо высаживать по четкой схеме – садоводы дают им больше пространства для спонтанного роста.

Что такое хаотичное садоводство?

Вместо строгих рядов и продуманных композиций, семена просто нужно посеять в почву. И хотя сначала может показаться, что это что-то очень новое, однако идея старая.

Похожий принцип существовал еще задолго до симметричных клумб и аккуратно подстриженных кустов. Когда-то именно в таком "хаосе" росли сады и участки с полевыми цветами.

Этот стиль сейчас стал популярным, поскольку многие растения сами рассеивают семена и прорастают в разных местах. В последнее время этот тренд начал распространяться в тиктоке, где дачники показывают свой безалаберный уход за участком.

Как выглядит хаотичное садоводство:

Как создать трендовый сад?

Выберите правильное место

Лучше всего подойдет солнечный или полузатененный участок с хорошим дренажем. Пространство не должно быть идеальным. Важно лишь, чтобы растения могли нормально расти.

Подготовьте почву

Минимальная подготовка все же нужна, поэтому стоит убрать крупные сорняки, мусор и разрыхлить верхний слой земли.

Выберите правильные растения

Специалисты рекомендуют сочетать разные растения. Особенно те, которые привлекают опылителей. И все же стоит перед посадкой узнать, хорошо ли будут расти вместе определенные культуры, поскольку некоторые могут сильно разрастаться и вытеснять другие.

Посейте семена

Семена можно смешать или равномерно разбросать по участку. После этого их нужно завернуть в почву и полить.

В чем польза такого садоводства?

Такой подход может стать интересным хобби для садоводов. Однако есть еще и преимущества для окружающей среды, поскольку большое количество растений создает благоприятную среду для птиц, опылителей и полезных насекомых.

Дачники говорят, что хаотичное садоводство требует меньше удобрений и пестицидов, а за уход за участком становится проще.

Какие цветы в саду не требуют ухода?

На сайте Real Simple говорится о нескольких цветах, которые быстро растут и не требуют сильного ухода.

Космея

Цветы быстро цветут в саду, даже без минимального ухода. Достаточно их только вырастить из семян, а сажать в открытый грунт можно в конце мая, когда температура достигнет 18 градусов тепла.

Флокс "Конфетное облако"

Клумбы можно дополнить цветами лавандового, розового или голубого цвета. Садоводы советуют выбирать сорт флокса "Конфетное облако". Важно только посадить растения на солнечном участке.

Супертунии

Эти яркие и крупные цветы любят солнце и защищенное место от ветров. Их также нужно высадить на клумбе в конце мая.

Какие еще есть советы для садоводов?

Чтобы получать свежую зелень шпината, его можно легко вырастить дома. Растение требует умеренной температуры, достаточной влаги и солнечного света. Для выращивания шпината важны правильный выбор почвы, регулярный полив и подкормка удобрениями с высоким содержанием азота.

Апельсиновые кожи являются достаточно полезными в саду. Дачники их используют для:

создания компоста, поскольку в шкурках содержится азот, фосфор и калий, которые хорошо поддерживают развитие корневой системы;

отпугивания муравьев;

создания средства против тли.

Теперь апельсиновая кожура может стать полезным элементом в садоводстве, и не только улучшить почву, но и защитить растения от вредителей.