Слід розуміти, що йдеться не про повний безлад, а про сад, який виглядає природним, пише Good Housekeeping.

Тепер квіти, зелень, овочі чи трави не треба висаджувати за чіткою схемою – садівники дають їм більше простору для спонтанного росту.

Що таке хаотичне садівництво?

Замість строгих рядів та продуманих композицій, насіння просто потрібно посіяти в ґрунт. І хоч спочатку може здатися, що це щось дуже нове, проте ідея стара.

Схожий принцип існував ще задовго до симетричних клумб та акуратно підстрижених кущів. Колись саме в такому "хаосі" росли сади та ділянки з польовими квітами.

Цей стиль зараз став популярним, оскільки багато рослин самі розсіюють насіння й проростають у різних місцях. Останнім часом цей тренд почав поширюватися у тіктоці, де дачники показують свій безлаберний догляд за ділянкою.

Як створити трендовий сад?

Оберіть правильне місце

Найкраще підійде сонячна чи напівзатінена ділянка з хорошим дренажем. Простір не повинен бути ідеальним. Важливо лише, щоб рослини могли нормально рости.

Підготуйте ґрунт

Мінмальна підготовка все ж таки потрібна, тому варто прибрати великі бур’яни, сміття й розпушити верхній шар землі.

Виберіть правильні рослини

Фахівці рекомендують поєднувати різні рослини. Особливо ті, які приваблюють запилювачів. Та все ж таки варто перед посадкою дізнатися, чи добре ростимуть разом певні культури, оскільки деякі можуть сильно розростатися і витісняти інші.

Посійте насіння

Насіння можна змішати чи рівномірно розкидати по ділянці. Після цього його потрібно загорнути в ґрунт і полити.

У чому користь такого садівництва?

Такий підхід може стати цікавим хобі для садівників. Проте є ще й переваги для довкілля, оскільки велика кількість рослин створює сприятливе середовище для птахів, запилювачів та корисних комах.

Дачники кажуть, що хаотичне садівництво потребує менше добрив і пестицидів, а за догляд за ділянкою стає простішим.

Які квіти в саду не потребують догляду?

На сайті Real Simple йдеться про кілька квітів, які швидко ростуть і не потребують сильного догляду.

Космея

Квіти швидко цвітуть в саду, навіть без мінімального догляду. Достатньо їх лише виростити з насіння, а садити у відкритий ґрунт можна наприкінці травня, коли температура досягне 18 градусів тепла.

Флокс "Цукеркова хмара"

Клумби можна доповнити квітами лавандового, рожевого чи блакитного кольору. Садівники радять обирати сорт флоксу "Цукеркова хмара". Важливо лише посадити рослини на сонячній ділянці.

Супертунії

Ці яскраві та великі квіти люблять сонце і захищене місце від вітрів. Їх також потрібно висадити на клумбі наприкінці травня.

Які ще є поради для садівників?

Щоб отримувати свіжу зелень шпинату, його можна легко виростити вдома. Рослина вимагає помірної температури, достатньої вологи та сонячного світла. Для вирощування шпинату важливі правильний вибір ґрунту, регулярне поливання та підживлення добривами з високим вмістом азоту.

Апельсинові шкіри є досить корисними в саду. Дачники їх використовують для:

створення компосту, оскільки у шкірках міститься азот, фосфор і калій, які добре підтримують розвиток кореневої системи;

відлякування мурах;

створення засобу проти попелиці.

Тепер апельсинова шкірка може стати корисним елементом у садівництві, і не лише покращити ґрунт, але й захистити рослини від шкідників.