"Белое золото" для огорода: почему яичную скорлупу стоит закопать в землю в ноябре

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Почему стоит заделать скорлупу в ноябре?

Обычная яичная скорлупа не является быстродействующим удобрением, однако если правильно внести ее под зиму, она станет прекрасной подкормкой длительного действия, сообщает Povestea Casei. В течение холодного сезона и благодаря зимней влаге она начнет постепенно разлагаться и обогащать почву кальцием. Этот элемент предотвращает верхушечную гниль томатов и перца, а садовым деревьям помогает сформировать крепкую корневую систему.

Помимо питания, скорлупа прекрасно улучшает структуру тяжелых глинистых почв. Измельченные кусочки размером 3–5 миллиметров создают в почве микроскопические поры, поэтому после сильных ливней почва не уплотняется в твердую корку. Также ее полезно добавлять в компостную кучу вместе с сухими листьями и небольшим количеством печной золы, чтобы сбалансировать минералы.

Скорлупу рекомендуют закопать в ноябре / Фото Pexels

Какие популярные мифы о скорлупе не работают?

В интернете часто рекомендуют сомнительные способы использования скорлупы, которые на самом деле не дают ожидаемого результата:

Защита от слизней. Острые края не пугают вредителей: слизни спокойно преодолевают такое препятствие, оставляя за собой слизистый след.

Острые края не пугают вредителей: слизни спокойно преодолевают такое препятствие, оставляя за собой слизистый след. Мгновенное раскисление почвы. Яичная скорлупа более чем на 90% состоит из карбоната кальция, однако разлагается слишком медленно, чтобы быстро изменить кислотность почвы. Для заметного эффекта требуется сельскохозяйственная известь.

Яичная скорлупа более чем на 90% состоит из карбоната кальция, однако разлагается слишком медленно, чтобы быстро изменить кислотность почвы. Для заметного эффекта требуется сельскохозяйственная известь. Горшки для рассады. Почвы в половине яйца недостаточно, поэтому корневая система быстро упирается в стенки, а при высадке на грядку нежные корешки легко повредить.

Почвы в половине яйца недостаточно, поэтому корневая система быстро упирается в стенки, а при высадке на грядку нежные корешки легко повредить. Мульчирование грядок. Чтобы покрыть даже небольшой участок, пришлось бы каждую неделю тратить десятки лотков яиц. Для защиты почвы лучше взять солому, сухие листья или картон.

Как правильно подготовить скорлупу к внесению?

Свежие отходы нельзя выбрасывать в землю, ведь остатки сырого белка привлекают грызунов и муравьев, а также вызывают неприятный запах гниения. Чтобы безопасно использовать сырье, следуйте простым шагам:

Сразу после использования яиц тщательно промойте скорлупу под холодной водой. Если яйца варились в подсоленной воде, соль нужно тщательно смыть. Окрашенную пасхальную скорлупу использовать нельзя. Выложите влажные кусочки на противень и просушите в духовке при температуре 100 градусов Цельсия в течение 30–45 минут. Горячий воздух уничтожит бактерии сальмонеллы, а сама скорлупа станет ломкой. Измельчите ее в ступке, блендере или старой кофемолке. Для грядок подойдет мелкий порошок, а для комнатных цветов и орхидей лучше оставить более крупные гранулы для дренажа.

Происхождение яиц не имеет значения: подойдет скорлупа куриных, утиных, гусиных или перепелиных яиц. Более толстую гусиную или утиную скорлупу придется сушить немного дольше, а перепелиная превращается в порошок почти мгновенно.

Что еще закапывают на огороде для улучшения почвы?

Некоторые дачники экспериментируют и закапывают сырые яйца на дно посадочной ямки во время высадки культур. Впрочем, такой метод имеет непредсказуемые последствия из-за медленного гниения и риска привлечения грызунов, поэтому проверенный компост остается гораздо более надежной альтернативой.