Гибискус отталкивает любовь, а монстера притягивает неудачу: что говорят приметы о различных растениях
Практически в каждом доме есть комнатные растения, которые украшают комнаты. Говорят, что некоторые из них способны принести удачу, а некоторые – притягивают негативную энергию.
В то же время не стоит воспринимать такие приметы слишком серьезно, пишет Top. Это скорее народные поверья и интересные традиции, которые передавались из поколения в поколение.
Какие существуют народные приметы о различных растениях?
Монстера притягивает неудачу
Еще наши бабушки считали, что монстера – одно из самых несчастливых комнатных растений. Говорят, что если она стоит у окна или двери, то это часто может приводить к ссорам и недоразумениям в семье. Чтобы избежать неудач, горшок с монстерой советуют поставить в угол.
Верес предвещает несчастье
Осенний вереск прекрасно украшает сады и подоконники, однако считается, что если принести растение домой, то можно привлечь определенные несчастные события. Именно поэтому держать вереск лучше на улице, а не в помещении.
Вереск лучше сажать во дворе / Фото Pexels
Гибискус отталкивает любовь
Растение имеет красивые экзотические цветки, но говорят, что оно привлекает одиночество к человеку, который держит его дома. По народным приметам, гибискус может уменьшить шансы найти вторую половинку.
Чтобы не возникло проблем с построением крепких отношений, лучше избегать размещения растения в спальне, поскольку его энергия может негативно повлиять на романтическую сферу.