Водночас не варто сприймати такі прикмети надто серйозно, пише Top. Це радше народні вірування і цікаві традиції, які передавалися з покоління в покоління.

Які є народні прикмети про різні рослини?

Монстера притягує невдачу

Ще наші бабусі вважали, що монстера вважається однією з найнещасніших кімнатних рослин. Кажуть, що якщо вона стоїть біля вікна чи дверей, то це часто може призводити до суперечок та непорозуміння у сім’ї. Щоб уникнути невдач, горщик з монстерою радять поставити у кутку.

Верес віщує нещастя

Осінній верес чудово прикрашає сади і підвіконня, однак вважається, що якщо принести рослину додому, то можна привернути певні нещасливі події. Саме тому тримати верес краще на вулиці, а не у приміщенні.



Верес краще садити на подвір'ї / Фото Pexels

Гібіскус відштовхує кохання

Рослина має красиві екзотичні квіти, але кажуть, що вона привертає самотність до людини, яка тримає його вдома. За народними прикметами, гібіскус може зменшити шанси знайти другу половинку.

Щоб не мати проблем з побудовою міцних стосунків, краще уникати рослину у спальні, оскільки енергія рослини може погано вплинути на романтичну сферу.