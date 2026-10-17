В то же время не стоит воспринимать такие приметы слишком серьезно, пишет Top. Это скорее народные поверья и интересные традиции, которые передавались из поколения в поколение.

Какие существуют народные приметы о различных растениях?

Монстера притягивает неудачу

Еще наши бабушки считали, что монстера – одно из самых несчастливых комнатных растений. Говорят, что если она стоит у окна или двери, то это часто может приводить к ссорам и недоразумениям в семье. Чтобы избежать неудач, горшок с монстерой советуют поставить в угол.

Верес предвещает несчастье

Осенний вереск прекрасно украшает сады и подоконники, однако считается, что если принести растение домой, то можно привлечь определенные несчастные события. Именно поэтому держать вереск лучше на улице, а не в помещении.



Вереск лучше сажать во дворе / Фото Pexels

Гибискус отталкивает любовь

Растение имеет красивые экзотические цветки, но говорят, что оно привлекает одиночество к человеку, который держит его дома. По народным приметам, гибискус может уменьшить шансы найти вторую половинку.

Чтобы не возникло проблем с построением крепких отношений, лучше избегать размещения растения в спальне, поскольку его энергия может негативно повлиять на романтическую сферу.