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7 октября, 13:12
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Ищите этот уникальный гриб под елями: за ним часто охотятся

Юлия Турелык

Менее опытные грибники не знают, что под елями растет удивительный гриб. Он не так популярен, как лисички или боровики, поэтому его часто обходят стороной.

Речь идет о ежовике черепитчатом, пишет Interia Kobieta. В народе у этого гриба довольно много названий: "козяки", "курочка", "гриб-голубь" или "олений гриб". У него шероховатая поверхность шляпки, которая чем-то напоминает гриб-зонтик.

Как выглядит этот уникальный гриб?

Самая известная особенность гриба – коричнево-серая шляпка, покрытая большими и слегка выступающими более темными чешуйками. Созревшие плодовые тела достигают нескольких сантиметров в диаметре.

Ножка гриба толстая и обычно светлее самой шляпки, сужается к основанию. Гриб обладает приятным ароматом с пряными нотками.

Грибники могут найти его вблизи елей, в песчаных хвойных лесах. Сезон роста начинается в конце августа и длится вплоть до поздней осени.


Вот так выглядит гриб, растущий под елями / Фото Pexels

Как его используют в кулинарии?

Для употребления рекомендуют использовать молодые грибы, которые еще не достигли пика своего роста. Мякоть у них упругая, а вкус слегка ореховый.

Молодой олений гриб прекрасно подходит для жарки на сливочном масле с чесноком, а также для тушения в сливках.

Однако стоит знать, что этот вид грибов требует больше времени на приготовление, чем привычные для нас белые грибы.

Старые грибы имеют твердую мякоть и несколько горьковатое послевкусие, поэтому опытные грибники их не собирают. Однако кулинары все же нашли им применение. Они советуют хорошо высушить их в дегидраторе или духовке, а затем перемолоть в блендере до образования грибного порошка.

В результате получится натуральный усилитель вкуса умами. Пряный аромат подчеркнет вкус блюд из мяса, подливы или гуляша. Хранить такую грибную специю рекомендуют в герметичной банке, чтобы сохранить характерный аромат.