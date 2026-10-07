Ищите этот уникальный гриб под елями: за ним часто охотятся

Менее опытные грибники не знают, что под елями растет удивительный гриб. Он не так популярен, как лисички или боровики, поэтому его часто обходят стороной.

Речь идет о ежовике черепитчатом, пишет Interia Kobieta. В народе у этого гриба довольно много названий: "козяки", "курочка", "гриб-голубь" или "олений гриб". У него шероховатая поверхность шляпки, которая чем-то напоминает гриб-зонтик.

Как выглядит этот уникальный гриб?

Самая известная особенность гриба – коричнево-серая шляпка, покрытая большими и слегка выступающими более темными чешуйками. Созревшие плодовые тела достигают нескольких сантиметров в диаметре.

Ножка гриба толстая и обычно светлее самой шляпки, сужается к основанию. Гриб обладает приятным ароматом с пряными нотками.

Грибники могут найти его вблизи елей, в песчаных хвойных лесах. Сезон роста начинается в конце августа и длится вплоть до поздней осени.



Вот так выглядит гриб, растущий под елями / Фото Pexels

Как его используют в кулинарии?

Для употребления рекомендуют использовать молодые грибы, которые еще не достигли пика своего роста. Мякоть у них упругая, а вкус слегка ореховый.

Молодой олений гриб прекрасно подходит для жарки на сливочном масле с чесноком, а также для тушения в сливках.

Однако стоит знать, что этот вид грибов требует больше времени на приготовление, чем привычные для нас белые грибы.

Старые грибы имеют твердую мякоть и несколько горьковатое послевкусие, поэтому опытные грибники их не собирают. Однако кулинары все же нашли им применение. Они советуют хорошо высушить их в дегидраторе или духовке, а затем перемолоть в блендере до образования грибного порошка.

В результате получится натуральный усилитель вкуса умами. Пряный аромат подчеркнет вкус блюд из мяса, подливы или гуляша. Хранить такую грибную специю рекомендуют в герметичной банке, чтобы сохранить характерный аромат.