Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Лайфхаки24 Хитрости на каждый день Этот цвет маникюра – на пике популярности в мае: 3 самых интересных варианта
6 мая, 19:39
3

Этот цвет маникюра – на пике популярности в мае: 3 самых интересных варианта

Юлия Турелык
Основні тези
  • Трендовым цветом маникюра в мае является желтый, в частности сливочно-желтый, насыщенный желтый и желтый французский дизайн.
  • Мировые знаменитости выбирают маникюр с камнями в виде цветов, что добавляет роскошных и блестящих микроакцентов.

С наступлением тепла все чаще всего выбирают яркие и сочные цвета лака. Это не только хорошая возможность привлечь внимание, но и позволить себе выделяться благодаря насыщенным оттенкам.

Раньше некоторые цвета лаков считались выбором смелых женщин, а теперь становятся уместным выбором для повседневности, пишет Vogue Mexico.

Читайте также Какой маникюр сделать женщинам после 50 лет: эти оттенки лака омолаживают руки

Какой маникюр в тренде в мае?

Эксперты сошлись во мнении, что в мае желтый цвет лака является номером один среди всех остальных оттенков. Все яркие оттенки желтого – это безоговорочные фавориты весны.

Чтобы не быть банальной в своем выборе, предлагаем 3 лучшие идеи с желтым маникюром, которые позволят подобрать вариант под любой вкус.

Придбати лак для нігтів можна на Промі. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

  • Маникюр в сливочно-желтом оттенке

Этот оттенок лака был невероятно популярным в прошлом году, а теперь снова возвращается в тренды. Мастера отмечают, что цвет будет одинаково хорошо смотреться на коротких квадратных или длинных миндалевидных ногтях.

  • Маникюр в насыщенном желтом цвете

В противовес нежному сливочно-желтому оттенку появляется насыщенный ярко-желтый цвет. Он является самодостаточным, поэтому его не надо довершать никакими рисунками даже на летнюю тематику. Главное - покрыть его блестящим топом.

  • Желтый маникюр с французским дизайном

Хорватская мастерица маникюра Матея Новакович советует сделать в этом мае оригинальный французский маникюр с желтыми кончиками ногтей, вместо классических белых. Такой дизайн выглядит интересно, необычно и идеально подходит на теплое время года.

Какой еще маникюр в моде этой весной?

Мировые знаменитости не только выбирают для себя постоянно красивые наряды, но и пытаются менять оттенки лаков и дизайны, пишет Elle. Такие звезды как Кайли Дженнер, Сабрина Карпентер выбирают для себя ногти с камешками, вдохновленные цветочным мотивом.


Еще один тренд дизайна на весну 2026 / Фото Elle

Мастера покрывают ногти базовым цветом, а потом приклеивают крошечные камешки в виде цветов. По сути, это некий маникюр в стиле clean girl с применением нескольких эффектных, роскошных и блестящих микроакцентов.

Что еще стоит прочитать женщинам?

Этой весной стоит добавить в свой гардероб шелковую рубашку. Она является универсальной вещью, которую можно носить с шелковыми брюками, юбками или широкими брюками. Среди трендовых цветов – базовая кремовая, черная, белая или пастельная, также можно выбирать яркие цвета.

Вскоре начнется купальный сезон, поэтому мы рассказали о трендовые купальники на лето. В трендах купальников на 2026 год:

  • минималистичные дизайны;

  • яркие принты;

  • ретро-стили;

  • контрастные канты;

  • пастельно-желтые оттенки.

Среди популярных моделей – закрытые купальники с декором, драпировки и серф-эстетика.

Часті питання

Какие оттенки лаков для ногтей считаются трендовыми на май?

На май эксперты рекомендуют использовать желтые оттенки лаков - сливочно-желтый, насыщенный ярко-желтый и желтый маникюр с французским дизайном.

Почему желтый цвет лака стал популярным этой весной?

Желтый цвет лака стал популярным благодаря своей яркости и возможности создавать разнообразные стильные дизайны - от простых до оригинальных, таких как французский маникюр с желтыми кончиками.

Какие другие тренды в маникюре популярны этой весной?

Этой весной популярны маникюры с камушками, вдохновленные цветочными мотивами, которые выбирают знаменитости - такие как Кайли Дженнер и Сабрина Карпентер.