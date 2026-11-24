Зимний свитер больше не будет колоться: вот проверенные советы, как его смягчить
Зимой нам не обойтись без свитеров из натуральных волокон: шерсти, кашемира или мохера. Однако минус таких изделий заключается в том, что они могут неприятно раздражать кожу.
Ощущение покалывания зависит от степени чувствительности кожи, пишет Deccoria. Чаще всего более сильный дискомфорт испытывают люди с дерматологическими заболеваниями.
Почему свитера "кусаются"?
Чем тоньше волокно, тем меньше дискомфорта ощущается при ношении. Однако теплые свитера содержат волокна большего диаметра, что и вызывает ощущение покусывания. Явление "кусающего свитера" возникает при волокнах диаметром 24 микрона.
Вот какую толщину имеют отдельные волокна:
- классическая овечья шерсть: 30–35 микрон
- мохер: 20–30 микрон;
- шерсть альпаки: 16–30 микрон;
- мериносовая шерсть: 17–21 микрон;
- кашемир: 15–18 микрон;
Следует отметить, что в смеси с синтетическими волокнами – акрилом, полиэстером или полиамидом – ощущение раздражения при ношении шерстяных свитеров может еще больше усилиться.
Специальная обработка избавит от дискомфорта при ношении свитера / Фото Pexels
Как справиться с зудящими свитерами?
Свитеры, вызывающие зуд, можно смягчить с помощью одного из домашних средств.
Жидкое средство для стирки с ланолином
Ланолин – это натуральный животный воск, который выделяется сальными железами овец. Он способен улучшить устойчивость волокон к влаге и восстановить мягкость. Нужно лишь наполнить миску теплой водой и добавить 2 столовые ложки ланолина.
В этом растворе свитер следует оставить на 20 минут, а затем аккуратно прополоскать в воде. Однако выжимать его не рекомендуется. Влагу рекомендуется удалить полотенцем, не выкручивая и не растирая его.
Вместо ланолина можно использовать обычный детский шампунь.
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Ополаскивание водой, уксусом и кондиционером для волос
Раствор уксуса и воды. Уксус имеет кислую среду, которая способна запечатывать чешуйки шерсти, разглаживая волокна. Нужно наполнить миску холодной водой, добавить 125 миллилитров уксуса, замочить свитер в растворе на 20 минут, а затем прополоскать теплой водой.
После этого нужно добавить столовую ложку кондиционера для волос в новую миску с холодной водой. В этом растворе свитер замачивают на 30 минут, а затем снова ополаскивают. Лишнюю воду с трикотажа промокают сухим полотенцем.