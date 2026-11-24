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Відчуття поколювання залежить від рівня чутливості шкіри, пише Deccoria. Найчастіше більший дискомфорт відчувають люди з дерматологічними захворюваннями.

Чому светри "кусають"?

Чим тонше волокно, тим менший дискомфорт відчувається під час носіння. Однак теплі светри містять волокна більшого діаметра, що й викликає відчуття покусування. Явище "кусючого светра" виникає з волокнами діаметром 24 мікрони.

Ось яку товщину мають окремі волокна:

класична овеча вовна: 30 – 35 мікрон

мохер: 20 – 30 мікрон;

вовна альпаки: 16 – 30 мікрон;

мериносова вовна: 17 – 21 мікрон;

кашемір: 15 – 18 мікрон;

Слід зауважити, що через домішки синтетичних волокон (акрилу, поліестеру чи поліаміду) у вовняних светрах відчуття подразнення ще більше здатне посилитися.

Спеціальна обробка позбавить дискомфорту від носіння светра / Фото Pexels

Як впоратися із колючими светрами?

Светри, які викликають свербіж тіла, можна пом’якшити за допомогою одного з домашніх засобів.

Рідкий засіб для прання з ланоліном

Ланолін – це натуральний тваринний віск, який виділяється сальними залозами овець. Він здатен покращити стійкість волокон до вологи та відновити м’якість. Потрібно лише наповнити миску теплою водою й додати 2 столові ложки ланоліну.

У цьому розчині светр варто залишити на 20 хвилин, а тоді акуратно прополоскати у воді. Проте викручувати його не радять. Вологу рекомендовано забрати рушником, не терти й не розтирати його.

Замість ланоліну можна використовувати звичайний дитячий шампунь.

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Ополіскування водою, оцтом та кондиціонером для волосся

Розчин оцту та води. Оцет має кисле середовище, яке здатне запечатувати лусочки вовни, розгладжуючи волокна. Потрібно наповнити миску холодною водою, додати 125 мілілітрів оцту, замочити светр в емульсії на 20 хвилин, а тоді прополоскати теплою водою.

Після цього треба додати столову ложку кондиціонера для волосся у нову миску з холодною водою. У цьому розчині светр замочують на 30 хвилин, а тоді знову ополіскують. Зайву воду з трикотажу промокають сухим рушником.