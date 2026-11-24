Adv

Ощущение покалывания зависит от степени чувствительности кожи, пишет Deccoria. Чаще всего более сильный дискомфорт испытывают люди с дерматологическими заболеваниями.

Почему свитера "кусаются"?

Чем тоньше волокно, тем меньше дискомфорта ощущается при ношении. Однако теплые свитера содержат волокна большего диаметра, что и вызывает ощущение покусывания. Явление "кусающего свитера" возникает при волокнах диаметром 24 микрона.

Вот какую толщину имеют отдельные волокна:

классическая овечья шерсть: 30–35 микрон

мохер: 20–30 микрон;

шерсть альпаки: 16–30 микрон;

мериносовая шерсть: 17–21 микрон;

кашемир: 15–18 микрон;

Следует отметить, что в смеси с синтетическими волокнами – акрилом, полиэстером или полиамидом – ощущение раздражения при ношении шерстяных свитеров может еще больше усилиться.

Специальная обработка избавит от дискомфорта при ношении свитера / Фото Pexels

Как справиться с зудящими свитерами?

Свитеры, вызывающие зуд, можно смягчить с помощью одного из домашних средств.

Жидкое средство для стирки с ланолином

Ланолин – это натуральный животный воск, который выделяется сальными железами овец. Он способен улучшить устойчивость волокон к влаге и восстановить мягкость. Нужно лишь наполнить миску теплой водой и добавить 2 столовые ложки ланолина.

В этом растворе свитер следует оставить на 20 минут, а затем аккуратно прополоскать в воде. Однако выжимать его не рекомендуется. Влагу рекомендуется удалить полотенцем, не выкручивая и не растирая его.

Вместо ланолина можно использовать обычный детский шампунь.

Реклама / Придбати теплі светри на зиму можна на Prom. Окрім них може знадобитися ще й верхній одяг, взуття, головні убори та сумки. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці. Реклама /

Ополаскивание водой, уксусом и кондиционером для волос

Раствор уксуса и воды. Уксус имеет кислую среду, которая способна запечатывать чешуйки шерсти, разглаживая волокна. Нужно наполнить миску холодной водой, добавить 125 миллилитров уксуса, замочить свитер в растворе на 20 минут, а затем прополоскать теплой водой.

После этого нужно добавить столовую ложку кондиционера для волос в новую миску с холодной водой. В этом растворе свитер замачивают на 30 минут, а затем снова ополаскивают. Лишнюю воду с трикотажа промокают сухим полотенцем.