Кроты покинут двор даже зимой: выполните один простой шаг
В холодное время года кроты не впадают в спячку и продолжают портить газон и грядки свежими кучами земли. Прогнать подземного обитателя с участка помогут простые подручные средства и гуманные уловки.
Кроты не впадают в зимнюю спячку и обитают в туннелях примерно на 50–60 сантиметров ниже уровня промерзания почвы, пишет "Wieści Rolnicze". В мягкую погоду они выходят на поиски пищи, поэтому на газонах и грядках появляются новые свежие холмики, чаще всего утром.
Как отпугнуть крота с помощью народных методов?
Подземные животные обладают очень острым слухом и чувствительны к запахам и вибрациям. Заставить незваного гостя покинуть участок можно гуманными способами:
- Звуковые отпугиватели. Вбейте на участке несколько металлических кольев и закрепите на них пустые алюминиевые банки или стеклянные бутылки. Ветер будет раскачивать их, создавая шум и вибрацию в земле.
- Средства с резким запахом. Положите непосредственно в кротовину кусочек лимона и несколько зубчиков чеснока, кусок рыбы или немного кошачьей или собачьей шерсти. Также можно налить разбавленный уксус или смесь пахты с сывороткой.
Кроты могут появляться на участке даже зимой / Фото Pinterest
Какие профессиональные средства защитят сад?
Если подручные методы не помогли, в садовых магазинах можно подобрать специальные решения:
- Устройства, генерирующие отпугивающие звуки и вибрации.
- Ловушки для живого отлова, чтобы аккуратно поймать животное и выпустить его подальше от сада.
- Специальные сетки, которые закапывают в землю, перекрывая кротам доступ к поверхности.
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Как избавиться от кротов с помощью кухонного средства?
Отпугнуть вредителей можно и путем сокращения их кормовой базы на участке. Для этого приготовьте раствор, который избавит почву от личинок насекомых:
- Разведите 2 столовые ложки средства для мытья посуды в 1 литре воды комнатной температуры.
- Умеренно полейте смесью участки вокруг кротовых нор.
Помните, что поливать землю нужно экономно: мыльный раствор может повредить корни растений и газон. Для защиты сада сочетайте этот способ с уходом за почвой, ведь такой мыльный раствор быстро лишает подземного обитателя основного корма.