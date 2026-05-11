Эти растения отпугивают комаров: посадите их возле дома в мае
- Растения, такие как кошачья мята, цитронелла, лаванда, мята, базилик и бархатцы, могут отпугивать комаров благодаря своим ароматам.
- Для отпугивания муравьев с клумбы можно использовать смоченные в столовом уксусе ватные спонжики.
Комары являются достаточно надоедливыми насекомыми, которые способны испортить вечер в саду или на террасе. Впрочем, есть определенные растения, которые могут защитить участок от назойливых насекомых благодаря сильному аромату и эфирным маслам, которые они не переносят.
Уменьшить количество комаров можно даже без использования химических средств, пишет Martha Stewart. Садоводы советуют обратить внимание на растения, которые смогут украсить двор и отпугнуть насекомых.
Читайте также Клубника вырастет размером с кулак: посадите возле нее эти 5 растений
Какие растения могут отпугнуть комаров?
Высаживать ароматные растения стоит у входа в дом, рядом с зонами отдыха, террасами или у окон.
Самым известным растением для посадки считается кошачья мята. Она быстро разрастается, имеет серо-зеленые листья и мелкие цветы с фиолетовыми оттенками. Ее природные вещества действуют как репеллент.
Также популярной является цитронелла. Ее запах часто используют в средствах против насекомых. Растение имеет выраженный цитрусовый запах и подходит для открытого грунта или выращивания в горшках.
Бороться с комарами сможет даже лаванда, которая хорошо переносит жару и засуху. Ее аромат приятен людям, но неприятен для насекомых. Кроме того, цветы лаванды привлекают пчел и других опылителей.
Лаванда способна отпугнуть комаров / Фото Pexels
Мята тоже полезна благодаря тому, что резкий запах помогает отпугивать насекомых. Однако из-за способности быстро разрастаться, растение советуют выращивать в контейнерах.
Базилик имеет сильный аромат, а чтобы запах стал еще более интенсивным, листья можно слегка приминать. Кроме комаров, растение помогает сдержать и других вредителей.
Среди популярных растений для защиты двора от насекомых часто вспоминают о бархатцы. Они неприхотливы в уходе, могут цвести почти все лето и защищают грядки от колорадских жуков и слизней.
Лемонграсс тоже относится к природным репеллентам. В нем содержится масло цитронеллы, которое имеет выраженный лимонный аромат.
Придбати рослини для посадки можна на Промі. Якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців.
Стоит обратить внимание на шалфей и розмарин. Эти оба растения богаты эфирными маслами и имеют достаточно насыщенный аромат, который помогает отпугивать комаров.
Для насекомых неприятными являются ароматы растений семейства алиумовых – лука, чеснока, шалота и лука-порея. Их легко выращивать, а резкий запах создаст дополнительный естественный барьер.
В список вошли также герань і мелисса и дикий бергамот, которые защищают сад от надоедливых комаров.
Как отпугнуть муравьев с клумбы?
Обычный столовый уксус, который мы используем в кулинарии, способен отпугнуть муравьев с клумбы, пишет Express. Нужно лишь смочить ватные спонжики в уксус и разложить их по клумбе, грядках или рядом с муравейниками.
Дачники советуют это делать в сухой и солнечный день, чтобы сбить запах муравьиных троп. Насекомые переносят тлю к розам, поэтому от них надо избавляться.
Как защитить сад от птиц?
Для защиты ягод и фруктов от птиц используются светоотражающие объекты. Эффективно помогают диско-шары или компакт-диски. На одно фруктовое дерево нужно несколько таких шариков на разной высоте, чтобы защитить большинство плодов.
Эти предметы создают внезапные вспышки света и визуальные искажения, отпугивающие птиц, имитируя опасность.
Часті питання
Какие растения могут помочь отпугнуть комаров?
Некоторые растения, которые могут помочь отпугнуть комаров, включают кошачью мяту, цитронеллу, лаванду, мяту, базилик, бархатцы, бархатцы, лемонграсс, шалфей, розмарин, лук, чеснок, шалот, лук-порей, герань, мелиссу и дикий бергамот.
Где лучше высаживать ароматные растения для отпугивания комаров?
Ароматные растения стоит высаживать у входа в дом, рядом с зонами отдыха, террасами или у окон, чтобы эффективно отпугивать комаров.
Как можно отпугнуть муравьев с клумбы с помощью обычного уксуса?
Чтобы отпугнуть муравьев с клумбы, нужно смочить ватные спонжики в обычный столовый уксус и разложить их по клумбе, грядкам или рядом с муравейниками в сухой и солнечный день.