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Вместо агрессивных ядов и опасных ловушек изгнать нежелательных землекопов с участка помогают доступные домашние средства с резким запахом и раздражающим действием. Все эти методы действуют гуманно и безопасно для почвы: они либо делают привычную пищу кротов непригодной, либо создают в подземных галереях настолько невыносимый запах, что животные сами покидают участок.

Раствор касторового масла: двойной удар по туннелям

Самым эффективным жидким отпугивателем считается эмульсия на основе касторового масла, которая делает дождевых червей и почвенных личинок несъедобными для кротов, лишая их источника питания. Для приготовления раствора смешайте 2 столовые ложки касторового масла с 1 столовой ложкой обычного средства для мытья посуды, которое действует как эмульгатор и помогает жиру равномерно смешаться с жидкостью, почему разведите концентрат в 4 литрах воды.

Отпугнуть кротов можно гуманным способом / Фото Pixabay

Полученной смесью обильно полейте места над подземными ходами и свежие земляные насыпи, а сверху дополнительно полейте чистой водой, чтобы средство проникло глубже в почву. Повторять такую обработку следует каждые 2–3 недели, особенно после затяжных осенних дождей.

Кайенский перец, чеснок и кофейная гуща: природные барьеры

Создать надежный защитный барьер вдоль грядок помогает молотый кайенский перец: содержащийся в нем природный алкалоид капсаицин мгновенно раздражает чувствительную слизистую оболочку носа и лап животного. Сухую специю можно насыпать непосредственно на свежие земляные холмики и внутрь разрытых ходов или растворить 2 столовые ложки перца в 4 литрах воды и пролить вдоль активных маршрутов. Обновлять перцовую защиту нужно 1 раз в неделю, а также после каждого дождя или полива.

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Дополнительно перебить острое обоняние подземных обитателей помогут свежий чеснок и кофе. Очищенные зубчики чеснока вдавливают во влажную почву на глубину примерно 5–8 сантиметров с шагом в 30 сантиметров вдоль краев обнаруженных туннелей, а высушенную кофейную гущу рассыпают тонким слоем поверх свежих кротовых нор – горький аромат жареного кофе заставляет животных быстро мигрировать на соседнюю территорию.

Почему кроты на самом деле не едят корни и как не перепутать их со слепнем

В народе кротов часто обвиняют в уничтожении урожая картофеля, моркови или луковиц тюльпанов, однако по строению зубов и типу питания крот является стопроцентным насекомоядным хищником. Он охотится исключительно на дождевых червей, проволочников, личинок майского жука и капустниц, а корни культурных растений повреждает лишь случайно, когда прокладывает свои охотничьи галереи.

Если же подземный гость целенаправленно выедает корнеплоды и тянет целые стебли под землю, на участке поселился грызун-слепак – против него масляные и кофейные отпугиватели действуют значительно слабее, поэтому стоит обратить внимание на характер самих насыпей: крот выбрасывает землю конусом с центром над ходом, а слепак формирует сдвинутые в сторону плоские кучки.