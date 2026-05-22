Лайфхаки24 Секрети дачника 5 рослин, які відлякують слимаків з саду: урожай буде захищений
22 мая, 17:08
5 растений, которые отпугивают слизней из сада: урожай будет защищен

Квитослава Туз

Если на листьях капусты, салата или другой зелени появляются неровные дырки, то это признак появления слизней на растениях. Но кроме листовых культур они пожирают фасоль, клубнику, а порой даже декоративные растения – лилии или окопник.

Бороться со слизнями можно даже без химических средств, пишет Martha Stewart. Есть достаточно естественный подход, который заключается в высаживании растений, которых избегают слизни.

Как растения отпугивают слизней из сада?

Манжетка

Это растение растет в разных условиях и имеет декоративные, слегка волнистые листья и мелкие желтые соцветия. Дело в том, что слизни обходят растения с фактурными или опущенными листьями, поскольку им сложно их есть.

Морской падуб

Растение хорошо чувствует себя в затененных участках и имеет большие декоративные листья и высокие цветоносы. Из-за жесткой структуры листьев растение совсем непривлекательно для вредителей.

Папоротник

Хорошо подходит для тенистых уголков сада, где другие растения растут хуже. Преимуществом папоротника является еще и то, что он добавляет ландшафту красоты. Слизни не трогают папоротник из-за плотных и жестких листьев, которые им трудно повредить или поесть.


Слизни не любят ползать по папоротнику / Фото Pexels

Рута

Этот небольшой куст имеет сильно ароматные листья. Этот запах и горьковатый вкус делают руту неприемлемой для слизней. А еще садоводы советуют сажать ее на участках, поскольку она имеет красивые ярко-желтые цветы.

Ароматные травы

Пряные травы легко выращивать на грядках и быстро отпугнуть ими слизней. К таким относятся розмарин, мята, шалфей и лаванда.

Насыщенный аромат и достаточно жесткие листья делают их малопривлекательными для вредителей, поэтому они хорошо подходят для защиты сада и заполнения свободных участков.

Все вышеперечисленные растения можно посадить на грядках рядом с растениями, которые часто пожирают слизни. Их запах и листья будут делать для них посадки менее привлекательными.

Как избавиться от других вредителей из сада?

Комаров привлекает на участке стоячая вода и густые тени, поэтому важно устранить эти факторы со двора. Для борьбы с комарами рекомендуется удалить источники воды, подстригать траву, использовать ловушки и высаживать растения, что их отпугивают – лаванду и мяту.

Для борьбы с тлей можно использовать домашний спрей из пищевой соды, уксуса и жидкого мыла. Спрей следует применять каждые 3 дня, избегая опрыскивания в обеденное время, чтобы предотвратить ожоги листьев.