Сухие пятки снова станут мягкими: нужен всего один ухаживающий крем

Многие кремы обещают на упаковках гладкие и мягкие пятки, однако добиться желаемого результата довольно сложно. На самом деле существует эффективное средство с секретным ингредиентом, который смягчает огрубевшую кожу.

Если пемза для ног не помогает, тогда стоит прибегнуть к более эффективному методу, пишет Interia Kobieta. Восстановить гладкость ног и залечить потрескавшиеся пятки вполне возможно в домашних условиях.

Какой крем нужен от сухих пяток?

Лучше всего в таких ситуациях помогает крем с мочевиной. Для ежедневного использования стоит искать средства, содержащие в составе 10–15 % мочевины. Такая концентрация уже оказывает заметное воздействие, увлажняя и разглаживая кожу.



Крем с мочевиной смягчает сухие пятки / Фото Pexels

Этот ингредиент в составе не является каким-то дорогим, поэтому кремы с мочевиной легко доступны, а их цена составляет примерно 300 гривен.

Окрім крему для ніг, можна придбати пемзу, лаки для педикюру чи спрей від пітливості ніг. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Как действует мочевина?

Мочевина для сухой кожи действует как компресс. Она размягчает омертвевшую и огрубевшую кожу, поэтому пятки становятся более гладкими, а шелушение уменьшается.

Тонкий слой крема следует наносить на ноги каждый вечер, дополнительно надев хлопковые носки, чтобы ингредиенты лучше впитались. Если же ноги очень сухие, тогда крем следует наносить два раза в день.

Утром тонкий слой поможет смягчить кожу, а вечером уже можно нанести чуть больше крема для регенерации. Уже через несколько дней такого применения пятки перестанут быть сухими и снова станут мягкими.

Какой педикюр сделать летом?

В моде этим летом французский педикюр. Он элегантен и универсален, поэтому прекрасно подходит к различным вариантам открытой обуви.

Среди популярных цветов лаков – голубой, пудровый, сливочный и красный. Педикюр с этим лаком будет легко сочетаться с разнообразным летним гардеробом.