Ноутбук – это один из тех подарков, что точно не будут просто лежать на полке без дела. Он пригодится и для работы, и для учебы, поэтому главное здесь – правильно подобрать модель.

Выбор ноутбука может оказаться сложной задачей, ведь сейчас на рынке представлено невероятно большое количество моделей. И здесь нужно учитывать предпочтения и потребности человека, которому предназначается подарок, пишет 24 Канал.

Какой ноутбук можно выбрать в подарок?

Apple MacBook Air M5

Это ноутбук со стильным дизайном, высокой производительностью и удобный для людей, которым нужно постоянно быть на связи. Он станет удачным вариантом для рабочих поездок или походов на работу, ведь он очень компактный.

Тонкий корпус и небольшой вес позволяют легко брать его с собой в офис, в путешествие или в университет.

Покупці на Prom часто замовляють ноутбуки собі чи на подарунок. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Крім того, перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість техніки. Якщо важливо перевірити річ у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

ASUS Zenbook 14 OLED

Этот ноутбук не только выглядит современно, но и впечатляет своими возможностями. Его главной особенностью является OLED-дисплей с насыщенными цветами и высокой контрастностью. Особенно это заметно при просмотре фильмов и работе с фотографиями.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition

Это интересный вариант для людей, которые постоянно находятся в движении: он компактный и очень легкий, при этом имеет качественный дисплей и оперативную память объемом 32 гигабайта. Этих возможностей вполне достаточно для одновременной работы сразу с несколькими программами, большим количеством вкладок в браузере, видеосвязью и т. д.

ASUS ROG Zephyrus G14

Идеальный ноутбук для тех, кто не представляет свою жизнь без компьютерных игр, создания видео или анимации. Это компактный, но мощный игровой ноутбук. В зависимости от конфигурации устройство можно укомплектовать мощным процессором AMD или Intel. Такая комбинация позволит использовать очень ресурсоемкие программы.

HP Victus 15

Этот ноутбук – идеальный вариант для тех, кто и играет, и работает удаленно. Но следует учитывать один нюанс – он немного габаритнее по сравнению с ультрабуками, а также обеспечивает чуть меньшую автономность во время игр.

Лучше всего использовать такой ноутбук дома или за рабочим столом.