Adv

Вибір ноутбука може бути складним, адже зараз на ринку є неймовірно велика кількість моделей. І тут потрібно зважати на вподобання та потреби людини, якій призначається подарунок, пише 24 Канал.

Який ноутбук можна обрати на подарунок?

Apple MacBook Air M5

Це ноутбук з стильним дизайном, високою продуктивністю та зручний для людей, яким потрібно постійно бути на зв'язку. Він стане вдалим варіантом для робочих поїздок чи походів на роботу, адже він дуже компактний.

Тонкий корпус та невелика вага дозволяють легко брати його в офіс, у подорож чи в університет.

Реклама / Покупці на Prom часто замовляють ноутбуки собі чи на подарунок. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Крім того, перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість техніки. Якщо важливо перевірити річ у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку. Реклама /

ASUS Zenbook 14 OLED

Цей ноутбук не лише має сучасний вигляд, але й вражає можливостями. Основною його особливістю є OLED-дисплей з насиченими кольорами та високою контрастністю. Особливо помітно це під час перегляду фільмів та роботи з фотографіями.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition

Це цікава опція для людей, що весь час перебувають у русі: він компактний та дуже легкий, при цьому має якісний дисплей та оперативну пам'ять у 32 гігабайти. Цих можливостей цілком достатньо для одночасної роботи одразу з кількома програмами, великою кількістю вкладок у браузері, відеозв'язком тощо.

ASUS ROG Zephyrus G14

Ідеальний ноутбук для людей, що не уявляють свого життя без комп'ютерних ігор чи створення відео чи анімації. Це компактний, але потужний ігровий ноутбук. Залежно від конфігурації пристрій можна укомплектувати потужним процесором AMD чи Intel. Така комбінація дозволить використовувати дуже ресурсомісткі програми.

HP Victus 15

Цей ноутбук є ідеальним варіантом для людей, що і грають, і працюють дистанційно. Але слід зважати на нюанс – він дещо габаритніший порівняно з ультрабуками, а також пропонує трохи меншу автономність під час ігор.

Найкраще використовувати такий ноутбук вдома чи за робочим столом.