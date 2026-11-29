Ноутбук может стать идеальным подарком / Pexels
Ноутбук – это один из тех подарков, что точно не будут просто лежать на полке без дела. Он пригодится и для работы, и для учебы, поэтому главное здесь – правильно подобрать модель.
Выбор ноутбука может оказаться сложной задачей, ведь сейчас на рынке представлено невероятно большое количество моделей. И здесь нужно учитывать предпочтения и потребности человека, которому предназначается подарок, пишет 24 Канал.
Какой ноутбук можно выбрать в подарок?
Apple MacBook Air M5
Это ноутбук со стильным дизайном, высокой производительностью и удобный для людей, которым нужно постоянно быть на связи. Он станет удачным вариантом для рабочих поездок или походов на работу, ведь он очень компактный.
Тонкий корпус и небольшой вес позволяют легко брать его с собой в офис, в путешествие или в университет.
ASUS Zenbook 14 OLED
Этот ноутбук не только выглядит современно, но и впечатляет своими возможностями. Его главной особенностью является OLED-дисплей с насыщенными цветами и высокой контрастностью. Особенно это заметно при просмотре фильмов и работе с фотографиями.
Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition
Это интересный вариант для людей, которые постоянно находятся в движении: он компактный и очень легкий, при этом имеет качественный дисплей и оперативную память объемом 32 гигабайта. Этих возможностей вполне достаточно для одновременной работы сразу с несколькими программами, большим количеством вкладок в браузере, видеосвязью и т. д.
ASUS ROG Zephyrus G14
Идеальный ноутбук для тех, кто не представляет свою жизнь без компьютерных игр, создания видео или анимации. Это компактный, но мощный игровой ноутбук. В зависимости от конфигурации устройство можно укомплектовать мощным процессором AMD или Intel. Такая комбинация позволит использовать очень ресурсоемкие программы.
HP Victus 15
Этот ноутбук – идеальный вариант для тех, кто и играет, и работает удаленно. Но следует учитывать один нюанс – он немного габаритнее по сравнению с ультрабуками, а также обеспечивает чуть меньшую автономность во время игр.
Лучше всего использовать такой ноутбук дома или за рабочим столом.
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