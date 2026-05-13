Этот кустарник привлекает в десять раз больше клещей: его нельзя сажать во дворе
- Барбарис Тунберга привлекает значительно больше клещей из-за создания влажного микроклимата.
- Чтобы уменьшить риск клещей, рекомендуется регулярная обрезка барбариса и посадка растений, которые отпугивают клещей, таких как лаванда и розмарин.
Клещи активизируются не только в парках и лесах, но и на частных участках. Именно поэтому важно понимать, какие кустарники их привлекают и каких растений лучше избегать на собственном участке.
Оказывается, что барбарис Тунберга является неким "магнитом" для клещей, привлекая их в несколько раз больше, чем любые другие растения, пишет Deccoria.
Почему барбарис привлекает клещей?
Этот вид барбариса считается инвазивным растением. Густые заросли барбариса создают влажный микроклимат, который способствует выживанию клещей. Кустарник удерживает влагу в течение дня, создавая идеальные условия для выживания и размножения клещей.
Клещи не любят засушливые условия, поэтому охотно отдают предпочтение затененным, густым и прохладным местам. Именно поэтому в зарослях барбариса может быть до 10 раз больше клещей, чем где-либо.
Как избежать проживания клещей в барбарисе?
Чтобы уменьшить риск появления клещей, достаточно изменить способ ухода за садом.
Специалисты советуют не допускать образования барбарисом плотных и герметичных стен. Регулярная обрезка и прореживание кустов улучшает циркуляцию воздуха и уменьшает влажность у земли.
Поддержание порядка под кустами – еще один важный момент. Мусор, веточки и толстый слой разлагающегося органического вещества обеспечивают убежище клещей. Поэтому опавшие листья нужно всегда сгребать.
Следует также помнить, что клещи не появляются на участке ниоткуда. Их заносят в сад животные. Если во дворе могут быть мыши или ежи, то риск возрастает в разы.
Барбарис Тунберга привлекает клещей / Фото из Википедии
Какие растения не нравятся клещам?
Определенные растения имеют сильный аромат или содержат эфирные масла, поэтому уберегают сад от клещей, пишет Interia Kobieta. В список входит мята, пижма, бархатцы, лаванда, шалфей, орегано и розмарин. Интенсивный аромат этих растений отпугивает не только клещей, но и других вредителей.
Кроме того, на участке можно посадить местные кустарники, которые не образуют агрессивных и густых зарослей. Садоводы советуют сажать вместо барбариса калину, кизильник, вейгелу, красную или черную рябину.
Как защитить сад от птиц?
Для защиты ягод и фруктов от птиц используются светоотражающие объекты. Эффективно помогают диско-шары или компакт-диски. На одно фруктовое дерево нужно несколько таких шариков на разной высоте, чтобы защитить большинство плодов.
Эти предметы создают внезапные вспышки света и визуальные искажения, отпугивающие птиц, имитируя опасность.
