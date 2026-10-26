Следует остерегаться этих 3 дней в ноябре: подробный лунный календарь

Астрологи считают, что небесные тела могут влиять на решения людей на Земле. А Луна – это самый важный советчик, способный повлиять на успехи и неудачи.

Оказывается, положение Луны на небе может подсказать, когда стоит планировать важные дела, а когда лучше воздержаться от встреч. Главное – знать, как интерпретировать ее фазы, пишет SpaceWeatherLive.

Лунный календарь на ноябрь

1 ноября Убывающая Луна 20-й день 2 ноября Убывающая Луна 21 день 3 ноября Последняя четверть 22-й день 4 ноября Убывающая Луна 23-й день 5 ноября Убывающая Луна 24-й день 6 ноября Убывающая Луна 25-й день 7 ноября Убывающая Луна 26-й день 8 ноября Убывающая Луна 27-й день 9 ноября Новолуние 28-й день 10 ноября Новолуние 0 день 11 ноября Растущая Луна 1 день 12 ноября Растущая Луна 2-й день 13 ноября Растущая Луна 3-й день 14 ноября Растущая Луна 4-й день 15 ноября Растущая Луна 5-й день 16 ноября Растущая Луна 6-й день 17 ноября Первая четверть 7-й день 18 ноября Первая четверть 8-й день 19 ноября Убывающая Луна 9-й день 20 ноября Растущая Луна 10-й день 21 ноября Растущая Луна 11-й день 22 ноября Растущая Луна 12-й день 23 ноября Растущая Луна 13-й день 24 ноября Полнолуние 14-й день 25 ноября Полнолуние 15-й день 26 ноября Убывающая Луна 16-й день 27 ноября Убывающая Луна 17-й день 28 ноября Убывающая Луна 18-й день 29 ноября Убывающая Луна 19-й день 30 ноября Убывающая Луна 20-й день

Как Луна влияет на человека?

Еще в древности люди наблюдали за фазами Луны и замечали, что она как будто может влиять на человека – не только на события в его жизни, но и на характер и настроение. Впрочем, в отличие от календарного месяца, лунный цикл длится чуть меньше – всего 29,5 дней.

Он состоит из четырех фаз – новолуния, первой четверти, полнолуния и последней четверти. А в ноябре особое внимание стоит обратить на три дня, когда удача может быть не на вашей стороне – 8, 9 и 24 ноября.

Вот еще несколько важных дат:

9 ноября – новолуние . Согласно традициям, этот день лучше посвятить отдыху, обдумыванию планов и подготовке к делам. А вот планировать что-то серьезное не следует.

. Согласно традициям, этот день лучше посвятить отдыху, обдумыванию планов и подготовке к делам. А вот планировать что-то серьезное не следует. 17 ноября – первая четверть . В этот период можно пересмотреть планы и постепенно переходить к активным действиям.

. В этот период можно пересмотреть планы и постепенно переходить к активным действиям. 24 ноября – полнолуние. В этот день лучше избегать поспешных решений и чрезмерной нагрузки.

Впрочем, ноябрь принесет также несколько очень удачных дней. Можно планировать важные встречи и покупки на 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 ноября.