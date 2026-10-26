Варто остерігатися цих 3 днів у листопаді: детальний місячний календар

Виявляється, положення місяця на небі може підказати, на коли варто планувати важливі справи, а коли краще утриматися від зустрічей. Головне – знати, як інтерпретувати його фази, пише SpaceWeatherLive.

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Місячний календар на листопад

1 листопада Спадаючий Місяць 20 день 2 листопада Спадаючий Місяць 21 день 3 листопада Остання чверть 22 день 4 листопада Спадаючий Місяць 23 день 5 листопада Спадаючий Місяць 24 день 6 листопада Спадаючий Місяць 25 день 7 листопада Спадаючий Місяць 26 день 8 листопада Спадаючий Місяць 27 день 9 листопада Молодик 28 день 10 листопада Молодик 0 день 11 листопада Зростаючий Місяць 1 день 12 листопада Зростаючий Місяць 2 день 13 листопада Зростаючий Місяць 3 день 14 листопада Зростаючий Місяць 4 день 15 листопада Зростаючий Місяць 5 день 16 листопада Зростаючий Місяць 6 день 17 листопада Перша чверть 7 день 18 листопада Перша чверть 8 день 19 листопада Спадаючий Місяць 9 день 20 листопада Зростаючий Місяць 10 день 21 листопада Зростаючий Місяць 11 день 22 листопада Зростаючий Місяць 12 день 23 листопада Зростаючий Місяць 13 день 24 листопада Повня 14 день 25 листопада Повня 15 день 26 листопада Спадаючий Місяць 16 день 27 листопада Спадаючий Місяць 17 день 28 листопада Спадаючий Місяць 18 день 29 листопада Спадаючий Місяць 19 день 30 листопада Спадаючий Місяць 20 день

Як Місяць впливає на людину?

Вже в давнину люди спостерігали за фазами Місяця та помічали, що він наче може впливати на людину – не лише на події у її житті, але й на вдачу та настрій. Втім, на відміну від календарного місяця, місячний цикл триває трохи менше – всього 29,5 дня.

Складається він з чотирьох фаз – молодика, першої чверті, повні та останньої чверті. І в листопаді особливу увагу варто звернути у 3 дні, коли удача може бути не на вашому боці – 8, 9 та 24 листопада.

Ось ще кілька важливих дат:

9 листопада – молодик . Згідно з традиціями, цей день краще присвятити відпочинку, обмірковуванню планів та підготовці до справ. А ось планувати щось серйозне не слід.

. Згідно з традиціями, цей день краще присвятити відпочинку, обмірковуванню планів та підготовці до справ. А ось планувати щось серйозне не слід. 17 листопада – перша чверть . В цей період можна переглянути плани та поступово переходити до активних дій.

. В цей період можна переглянути плани та поступово переходити до активних дій. 24 листопада – повня. В цей день краще уникати поспішних рішень та надмірного навантаження.

Втім, листопад принесе також кілька дуже вдалих днів. Можна планувати важливі зустрічі та покупки на 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 листопада.