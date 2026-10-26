Следует остерегаться этих 3 дней в ноябре: подробный лунный календарь

Лунный календарь на ноябрь / Коллаж 24 Канала
Астрологи считают, что небесные тела могут влиять на решения людей на Земле. А Луна – это самый важный советчик, способный повлиять на успехи и неудачи.
Оказывается, положение Луны на небе может подсказать, когда стоит планировать важные дела, а когда лучше воздержаться от встреч. Главное – знать, как интерпретировать ее фазы, пишет SpaceWeatherLive.
Лунный календарь на ноябрь
|1 ноября
|Убывающая Луна
|20-й день
|2 ноября
|Убывающая Луна
|21 день
|3 ноября
|Последняя четверть
|22-й день
|4 ноября
|Убывающая Луна
|23-й день
|5 ноября
|Убывающая Луна
|24-й день
|6 ноября
|Убывающая Луна
|25-й день
|7 ноября
|Убывающая Луна
|26-й день
|8 ноября
|Убывающая Луна
|27-й день
|9 ноября
|Новолуние
|28-й день
|10 ноября
|Новолуние
|0 день
|11 ноября
|Растущая Луна
|1 день
|12 ноября
|Растущая Луна
|2-й день
|13 ноября
|Растущая Луна
|3-й день
|14 ноября
|Растущая Луна
|4-й день
|15 ноября
|Растущая Луна
|5-й день
|16 ноября
|Растущая Луна
|6-й день
|17 ноября
|Первая четверть
|7-й день
|18 ноября
|Первая четверть
|8-й день
|19 ноября
|Убывающая Луна
|9-й день
|20 ноября
|Растущая Луна
|10-й день
|21 ноября
|Растущая Луна
|11-й день
|22 ноября
|Растущая Луна
|12-й день
|23 ноября
|Растущая Луна
|13-й день
|24 ноября
|Полнолуние
|14-й день
|25 ноября
|Полнолуние
|15-й день
|26 ноября
|Убывающая Луна
|16-й день
|27 ноября
|Убывающая Луна
|17-й день
|28 ноября
|Убывающая Луна
|18-й день
|29 ноября
|Убывающая Луна
|19-й день
|30 ноября
|Убывающая Луна
|20-й день
Как Луна влияет на человека?
Еще в древности люди наблюдали за фазами Луны и замечали, что она как будто может влиять на человека – не только на события в его жизни, но и на характер и настроение. Впрочем, в отличие от календарного месяца, лунный цикл длится чуть меньше – всего 29,5 дней.
Он состоит из четырех фаз – новолуния, первой четверти, полнолуния и последней четверти. А в ноябре особое внимание стоит обратить на три дня, когда удача может быть не на вашей стороне – 8, 9 и 24 ноября.
Вот еще несколько важных дат:
- 9 ноября – новолуние. Согласно традициям, этот день лучше посвятить отдыху, обдумыванию планов и подготовке к делам. А вот планировать что-то серьезное не следует.
- 17 ноября – первая четверть. В этот период можно пересмотреть планы и постепенно переходить к активным действиям.
- 24 ноября – полнолуние. В этот день лучше избегать поспешных решений и чрезмерной нагрузки.
Впрочем, ноябрь принесет также несколько очень удачных дней. Можно планировать важные встречи и покупки на 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 ноября.
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