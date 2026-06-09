Секретный трюк, о котором не знает никто: как заставить розы цвести все лето

Розы можно стимулировать цвести все лето. Одним из лучших способов является мульчирование, которое влияет на рост растения и почву в которой оно растет. В садах чаще всего используют именно органическую мульчу, которая обогащает почву и улучшает ее структуру.

Кусты роз требуют значительного количества влаги, поэтому дачники советуют наносить мульчу вокруг них, пишет Gardening Know How. Правильно подобранная мульча помогает сохранить влагу в почве, уменьшая необходимость постоянного полива.

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Какая мульча подходит розам?

Лучшим вариантом для роз считается мульча из измельченной коры. Она хорошо удерживает желаемую влагу и подавляет рост сорняков. Кроме того, она способна сохранить корни роз в тепле, не вызывая перегрева.

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Решающее значение имеет правильное применение мульчи вокруг кустов роз. Дачники советуют использовать измельченную кору толщиной 5 – 7 сантиметров. Более толстая мульча может препятствовать воде и воздуху попадать в почву.



Мульча сохраняет стабильную влажность почвы / Фото Pexels

Рассыпать мульчу нужно вокруг основания розы, но лучше оставить небольшое пространство примерно 6 – 8 сантиметров. Такое отступление поможет предотвратить гниение и избежать проблем с вредителями. Эффективными вариантами мульчи является кедр, сосна или ель.

Как поливать розы в июне?

Розы нуждаются в регулярного и правильного полива. Полив лучше всего проводить утром. Ветер и солнце в это время суток способствуют более быстрому высыханию влаги на листьях.

Лучший способ полива – капельный или с помощью шланга. Таким образом можно избежать увлажнения листьев и снизить риск грибковых болезней.

Взрослые кусты роз нуждаются от 3 до 5 сантиметров воды в неделю в период активного роста. Молодые растения нужно чаще увлажнять – каждые 3 дня на старте, а через определенное время полив можно постепенно уменьшить.