Муравьи исчезнут из сада на день: 6 сильных средств, которые действительно работают

Не все муравьи на участке приводят к проблемам. Они разрыхляют почву и помогают убрать органические остатки. Однако если насекомых очень много на молодых побегах, то это может быть признаком появления тли.

Сладкие выделения привлекают муравьев и заставляют их постоянно возвращаться, пишет Interia Zielona. В таком случае важно не отпугнуть насекомых, а разрушить их запаховые тропы.

Что помогает избавиться от муравьев?

Корица и кофейная гуща

Благодаря своему запаху, корица не уничтожает колонию, а собирает муравьев с маршрута. Насекомые ориентируются по феромонным следам, а сильный аромат корицы перебивает этот сигнал, поэтому они меняют свое направление.

Молотую корицу нужно рассыпать вдоль муравьиных дорожек, возле горшков, в щелях брусчатки и рядом с входом в муравейник. После дождя всю эту обработку желательно повторить.

Кофейная гуща работает похожим образом, поскольку сухой кофе мешает муравьям передвигаться знакомым путем. Гущу можно рассыпать тонким слоем для растений или вдоль троп насекомых. Важно только не переборщить, поскольку влажная гуща быстро плесневеет и может навредить почве.



Уксус и лимонный сок

Запах уксуса помогает стереть муравьиные маршруты. Нужно лишь смешать воду и уксус в одинаковой пропорции и обработать места с насекомыми: дорожки, края клумб, горшки или щели.

Лимонный сок тоже имеет кислую среду и цитрусовый аромат, поэтому им можно обрабатывать края ящиков для овощей и места у муравьиных ходов.

Специалисты советуют найти основной маршрут муравьев, протереть его уксусом, а потом усилить эффект лимоном.

Пищевая сода и разрыхлитель

Сода считается самым известным домашним средством против муравьев. Бикарбонат натрия может быть вредным для насекомых, нарушая внутренние процессы в организме.

Чаще всего соду смешивают с сахарной пудрой в одинаковом соотношении. Такая сладкая приманка привлекает муравьев. Смесь нужно насыпать в небольшие емкости, возле муравьиных троп, в щелях и рядом с горшками.

Важно только не сыпать соду по всей клумбе, поскольку избыток натрия может ухудшить состояние почвы и повредить молодым растениям.

Какие растения помогают отпугивать муравьев?

Мята, лаванда, тимьян, розмарин и пижма из-за сильных ароматов затрудняют ориентацию муравьев в местности. Эти растения советуют высаживать возле дорожек, рядом с теплицей, возле террасы и вокруг грядок и ящиков с овощами.

Мяту советуют высаживать в горшках, потому что это растение инвазивное и быстро разрастается. А вот пижму стоит высаживать подальше от овощных культур.

Важно помнить, что муравьев чаще всего привлекает именно тля, поэтому без борьбы с ней даже ароматные травы не дадут максимального эффекта.

Как использовать сахарную приманку против муравьев?

Дачник на ютуб-канале "Дача агронома" рассказал, что муравьи очень любят сладкие приманки. Нужно лишь воспользоваться средством от вредителей с действующим веществом имидаклоприд – такой препарат применяют против тли или личинок майского жука.

Для создания приманки нужно взять дозу препарата рассчитанную на 10 литров воды, но развести только в одном литре. Между тем сахар нужно рассыпать тонким слоем на бумаге и опрыскать его приготовленным раствором. После высыхания сахар стоит пересыпать в удобную емкость и рассыпать в тех местах, где появляются муравьи.

Как избавиться от других вредителей из сада?

Комаров привлекает на участке стоячая вода и густые тени, поэтому важно устранить эти факторы со двора. Для борьбы с комарами рекомендуется удалить источники воды, подстригать траву, использовать ловушки и высаживать растения, что их отпугивают – лаванду и мяту.

Для борьбы с тлей можно использовать домашний спрей из пищевой соды, уксуса и жидкого мыла. Спрей следует применять каждые 3 дня, избегая опрыскивания в обеденное время, чтобы предотвратить ожоги листьев.