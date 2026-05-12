Пожалеете мгновенно: не сажайте эти 5 многолетников на участке
- Мискант китайский и ландыш являются агрессивными и инвазивными многолетниками, которые быстро распространяются и могут вытеснять другие растения.
- Эхинацея, лилейник, лаванда и пионы рекомендованы как альтернативы, которые не требуют особого ухода и могут украсить ваш сад.
Многолетники – это отличный способ украсить сад и добавить к нему немного яркой зелени. Кроме того, это идеальный вариант для "ленивых" дачников – ведь после посадки они будут радовать глаз не один год.
Не все многолетние растения, к сожалению, хорошо подходят для сада. Многие дачники даже не подозревают, что их любимые цветы на самом деле инвазивные, или подавляют всю остальную флору в месте, где прорастают, пишет Martha Stewart. И для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда вы отчаянно пытаетесь избавиться от какой-то культуры, лучше не высаживать ее вообще.
Интересно Как ускорить урожай кабачков без всяких затрат: огородник назвал действенный метод
Какие многолетники лучше не сажать в саду?
Мискант китайский
В США мискант – это одна из самых распространенных декоративных трав, но часто ее можно встретить и в Украине. Люди любят ее за то, что она добавляет в сад интересной текстуры и высоту. Впрочем, не все знают, что это агрессивный инвазивный вид, что быстро распространяется клумбами.
Трава разрастается благодаря семенам, что разносит ветер, и эти семена могут преодолевать очень большие расстояния.
Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.
Морозостойкий гибискус
Это растение радует глаз благодаря роскошным цветам – но учитывайте и то, что цветение длится всего один день! Зимой растение полностью отмирает, и часто весной появляется одним из последних. А в течение значительной части вегетационного периода гибискус выглядит не слишком привлекательно.
Это растение не является инвазивным – и подумайте, стоит ли оно места в вашем саду. Несмотря на то, что она очень недолговечна, ее цветение прекрасное. Но для тех, кто стремятся к роскошному саду в течение всего года, вознаграждение просто не стоит ожидания.
Гибискус отцветает очень быстро / Фото Pexels
Ландыш
Это невероятно волшебное растение, которое можно встретить чуть ли не в каждом весеннем саду – но он очень агрессивно распространяется через подземные корневища и всего за несколько сезонов может захватить целые клумбы.
После того как ландыш укоренился, удалить его с участка окончательно достаточно сложно. Кроме того, учитывайте и то, что ландыш токсичен для людей, скота и домашних животных.
Ландыши – инвазивные растения / Фото Pexels
Гейхера
Гейхера десятилетиями остается популярной из-за своих красочных листьев, а также из-за способности прекрасно расти в тени. Впрочем, немало современных сортов имеют проблемы с долговечностью. Влажные зимы могут привести к гниению корней, а вот заморозки вызывают болезни и слабость. Многие гейхеры могут просто не пережить зиму.
Гейхеры часто не переживают влажные зимы с заморозками / Фото Pexels
Бересклет крылатый
Когда-то этот кустарник можно было увидеть много где из-за яркой осенней окраски – но сейчас все больше садоводов признают ее как инвазивное растение. Она может распространяться по всему саду, параллельно вытесняя местные растения.
Что посадить в саду взамен?
Несмотря на то, что несколько вариантов опытные садоводы "забраковали" из-за их инвазивности или других качеств, остаются еще сотни видов, которые могут украсить ваш участок, пишет The Spruce. И если вы ищете растения, которые не требуют особого ухода, вот что можно выбрать.
- Эхинацея – выносливый многолетник, что начинает цвести уже через 10 – 12 недель после посадки. Цветы напоминают ромашки с заметной шишкой в центре.
- Лилейник – чрезвычайно легкое в уходе растение, что зацветет уже через 6 – 8 недель после посадки. Часто лилейники высаживают у бордюров или как окантовку в саду.
- Лаванда – ароматный многолетник, известный фиолетовыми цветами и невероятно ароматными листьями. Лучше всего посадку проводить весной.
- Пионы – их все садоводы обожают через большие, ароматные цветы, что появляются через 10 – 12 недель после посадки.
Какие цветы нуждаются в уходе в мае?
Если в вашем саду растут лилии, сейчас самое время обратить на них особое внимание – ведь именно май определяющий для цветения этих растений. Сейчас с ними нужно сделать вот что:
- подкормка после распускания почек;
- уборка вредителей (лилейных жуков);
- подвязывание высоких лилий.
Часті питання
Почему некоторые многолетники не рекомендуется сажать в саду?
Некоторые многолетники, такие как мискант китайский, морозостойкий гибискус, ландыш, гейхера и бересклет крылатый, могут быть инвазивными или иметь другие недостатки, которые ухудшают их пригодность для сада. Они могут быстро распространяться и вытеснять местные растения или иметь короткий период цветения, что может не соответствовать желаемой эстетике сада.
Какие альтернативы можно посадить вместо инвазивных многолетников?
Вместо инвазивных многолетников можно выбрать растения, такие как эхинацея, лилейник, лаванда и пионы. Эти растения являются менее агрессивными, легкими в уходе и могут украсить сад своим длительным цветением и ароматом.
Какой уход нужен для лилий в мае?
В мае лилии нуждаются в подкормке после распускания почек, сбор вредителей, таких как лилейные жуки, и подвязывание высоких лилий - это помогает обеспечить обильное и продолжительное цветение в течение лета.