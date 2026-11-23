Плесень на стенах появляется не только в старых домах, но и в недавно отремонтированных ванных комнатах или кухнях. Чаще всего причиной становится чрезмерная влажность, плохая вентиляция и недостаточное проветривание помещений.

Прежде чем покупать специальные фунгициды, стоит обратить внимание на некоторые домашние средства, пишет Deccoria. Уксус, перекись водорода и масло чайного дерева обладают определенными противогрибковыми свойствами. Далее расскажем, какие из них можно использовать для очистки поверхностей и как предотвратить повторное появление плесени.

Почему появляется плесень на стенах?

Плесень образуют микроспориальные грибки, споры которых попадают в помещение через окна, двери, вентиляцию. При благоприятных условиях они размножаются, оставляя темные, зеленые или желтоватые пятна на стенах и потолке.

Чаще всего грибок появляется в ванных комнатах, кухнях, подвалах, углах помещений и за мебелью. Основные причины его появления:

Плохая вентиляция;

Чрезмерная влажность воздуха;

Протечки труб, крыши и окон;

Конденсат на холодных поверхностях;

Недостаточное проветривание и сушка белья в комнатах.



Плесень способна проводить атаки на стены / Фото Pinterest

Уксус и аммиак против плесени

Уксусная кислота способна подавлять рост некоторых видов грибков. Очищать поверхность лучше всего неразбавленным уксусом. Его следует нанести на пораженный участок, оставить на час, а затем протереть влажной тряпкой.

Аммиак иногда используют для очистки гладких непористых поверхностей. Однако его эффективность недостаточно подтверждена.

Перекись водорода и лимонная кислота

Для борьбы с грибком также используют 3% перекись водорода. Она обладает антимикробными свойствами, однако результат зависит от вида плесени и особенностей поверхности. Средство наносят на пораженный участок на 15 минут, после чего поверхность очищают губкой с моющим средством.

Еще одно домашнее средство – лимонная кислота. Ее растворяют в теплой воде, наносят на пятна и оставляют на 15–30 минут. Однако доказательств того, что именно кислота действительно помогает, недостаточно.

Масло чайного дерева против грибка

Эфирное масло содержит соединения, которые могут подавлять развитие отдельных видов грибков. В домашних рецептах предлагают смешивать 300 миллилитров воды с двумя столовыми ложками масла, переливать смесь в распылитель и наносить на пораженный участок.

Как предотвратить повторное появление плесени?

Чтобы грибок не возвращался, нужно устранить источник влаги: проверить вентиляцию, найти возможные протечки и наладить циркуляцию воздуха.

Также стоит регулярно проветривать комнаты, пользоваться вытяжкой в ванной и на кухне и не допускать длительного скопления влаги во время сушки одежды.