Почему стиральная машина протекает: основные причины и когда вызывать мастера

Стиральная машина – одно из самых важных бытовых устройств, без которого трудно представить себе повседневные домашние дела. Однако иногда во время стирки или после нее под устройством появляется вода.

Игнорировать такую проблему не стоит, поскольку даже незначительная утечка может привести к более серьезным неисправностям техники, пишет Марта Стюарт.

Причин утечки воды может быть несколько: от поврежденного шланга до засорения фильтра или проблем с дверцей. Специалисты подробнее рассказали, почему стиральная машина протекает, как самостоятельно устранить самые распространенные неисправности и в каких случаях лучше обратиться к мастеру.

Каковы причины протечки стиральной машины?

Впускные шланги вышли из строя

Из-за вибрации стиральной машины со временем шланги, подключаемые к задней части стиральной машины, могут засохнуть и сломаться. Заменить треснувший или вздувшийся шланг не составляет никакого труда.

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Неисправные клапаны подачи воды

Если стиральная машина протекает даже в выключенном состоянии, то, скорее всего, это связано с клапанами подачи воды. Утечка свидетельствует о том, что внутри компонентов имеются серьезные повреждения. Решить эту проблему сможет специалист по ремонту стиральных машин.

Щель в уплотнителе дверцы

Уплотнитель дверцы может сломаться в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Заменить его сможет только специалист по ремонту бытовой техники.



Если стиральная машина протекает, стоит вызвать мастера / Фото Pexels

Засоренная или неправильно установленная сливная труба

Утечка во время цикла слива может произойти из-за засоренного сливного шланга. Сначала проверьте, правильно ли он закреплен. Если же все в порядке, а причиной является засорение, то техник сможет быстро справиться с этой проблемой.

Внутренняя поломка шланга или насоса

Если шланги выглядят исправными, утечка может быть во внутренней части техники. В таком случае лучше вызвать мастера, который осмотрит внутренние компоненты и заменит насос или протекающий шланг.

Чтобы предотвратить протечку стиральной машины, специалисты рекомендуют ежемесячно проводить осмотр техники, а раз в полгода – тщательную проверку.