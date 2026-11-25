Желание сэкономить на подкормке и использовать органические отходы с кухни нередко приводит к гибели любимых растений. Популярные советы из социальных сетей могут серьезно повредить корневую систему и ухудшить качество почвы.

Почему натуральные удобрения могут быть опасны?

Использование органических отходов кажется простым и бесплатным способом удобрения почвы, однако такие методы часто приводят к обратному эффекту. Как сообщает The Washington Post, широко рекламируемые в интернете домашние средства могут нарушить структуру почвы, вызвать болезни и привлечь насекомых.

Вместо пользы непереработанные пищевые отходы создают благоприятную среду для патогенных бактерий. Вместо того чтобы закапывать их в горшки или на грядки, гораздо безопаснее отправлять их на компостирование.

Какие популярные продукты с кухни не подходят для почвы?

Банановая кожура. Ее часто настаивают в воде или закапывают в землю ради калия и фосфора. Однако реальная польза бананового настоя не доказана, он не дает полноценного питания, а свежая кожура в почве быстро привлекает вредителей. Кофейная гуща. Остатки содержат азот, но их слой быстро слеживается и образует плотную корку. Она перекрывает доступ воздуха и воды к корням и провоцирует развитие плесени. Яичная скорлупа. Кальций в ней содержится в труднодоступной форме. Даже измельченная скорлупа перегнивает чрезвычайно медленно и не способна быстро помочь растению при дефиците питательных веществ. Овощные и фруктовые отходы. Кожура яблок или картофеля при гниении в горшках начинает выделять неприятный запах, покрывается грибком и становится рассадником назойливых мошек. Сахар. Распространенный совет поливать цветы сладкой водой для буйного цветения на самом деле вредит. Растения сами вырабатывают сахара благодаря фотосинтезу, а добавленная сладость вызывает взрывное размножение бактерий в прикорневой зоне.



Кофейную гущу лучше не использовать для растений / Фото Pexels

Что еще не стоит закапывать под растения?

Не принесут ожидаемой пользы и корочки цитрусовых, которые разлагаются месяцами и могут привлекать нежелательных вредителей. Закапывать под корни зубчики чеснока также бесполезно: они либо начнут гнить во влажной почве, либо просто пустят стрелки вместо того, чтобы подкормить основную культуру.