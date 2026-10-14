Чтобы пух не сбился в комки: как правильно стирать и сушить зимнюю куртку дома

Пуховик хорошо защищает от холода, но после длительного ношения требует чистки. Если вы хотите освежить куртку перед наступлением зимнего сезона, рекомендуем воспользоваться несколькими лайфхаками.

Некоторые пуховики приходится стирать чаще, даже несколько раз за сезон, если они светлые, а неправильный уход может повредить наполнитель или оставить разводы на ткани.

Чтобы вещь не потеряла форму, теплоизоляционные свойства и пушистость, блогерша София Сизова поделилась в инстаграме собственными рекомендациями по стирке.

Как правильно стирать пуховик?

Перед загрузкой в стиральную машину нужно застегнуть все молнии и кнопки. Для стирки лучше использовать жидкий гель, отказавшись от порошка и кондиционера. Средство можно нанести непосредственно на пятна, если они есть.

Нежелательно класть в барабан вместе с пуховиком другие вещи для стирки. Лучше, чтобы куртка стиралась без дополнительной одежды. Чтобы предотвратить сбивание пуха в комки, стоит использовать специальные теннисные мячики или мячики с шипами.

Для стирки следует выбирать режим "Верхняя одежда" или "Куртки", если он есть в стиральной машине. Если таких программ нет, подойдет деликатный режим при температуре 30–40 градусов с отжимом на 800 оборотов.

После стирки куртку нужно оставить на сушилке до полного высыхания. Затем можно воспользоваться феном с теплым воздухом и вешалкой для одежды, с помощью которой аккуратно взбивают наполнитель. Благодаря такому лайфхаку пух распределится более равномерно.

Стирка и сушка пуховика: смотрите видео

Почему одежда после стирки может неприятно пахнуть?

Неприятный запах одежды после стирки может возникать из-за недостаточной сушки, влаги в стиральной машине и скопления грязи в барабане. Для устранения запаха рекомендуется повторная стирка с добавлением уксуса или соды, а также регулярная чистка стиральной машины.